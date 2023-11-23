Минобороны ФРГ опровергло сообщения о заморозке спецфонда

Сообщение газеты Augsburger Allgemeine о том, что выплаты из спецфонда Минобороны на модернизацию бундесвера сейчас невозможны, не соответствует действительности, указали в пресс-службе ведомства.

Минфин и Минобороны ФРГ в четверг, 23 ноября, опровергли сообщения о замораживании средств из спецфонда германского оборонного ведомства на модернизацию и перевооружение бундесвера, появившиеся ранее в тот же день в газете Augsburger Allgemeine и подхваченные рядом немецких СМИ.

В публикации говорилось, что Минфин ФРГ пошел на этот шаг после решения Федерального конституционного суда от 15 ноября, запретившего расходовать на другие цели средства из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Утром 21 ноября стало известно, что в связи с этим решением Конституционного суда практически всем немецким министерствам и ведомствам запретили брать на себя новые финансовые обязательства. Судя по сообщению Augsburger Allgemeine, блокировка коснулась и спецфонда Минобороны на модернизацию бундесвера.

Как объяснила 23 ноября официальная представительница Минобороны, однако, заморожены буду только "будущие финансовые выплаты в основных бюджетах министерств". "Управления спецфондом бундесвера эти меры не коснутся", - подчеркнула она. Сообщение о том, что выплаты из этого фонда на данный момент невозможны, не соответствует действительности, продолжила представительница министерства.

"Между тем в специальном фонде есть инициативы, которые после 2028 года должны оплачиваться из основного бюджета министерства обороны. Данные финансовые обязательства на период после 2028 года министерство обороны ограничило по собственной инициативе. Это позволит ему подать заявку в министерство финансов, чтобы обеспечить финансирование этих проектов из специального фонда. Это чисто предупредительная мера", - подчеркнули в пресс-службе.

Решение Конституционного суда ФРГ о невостребованных кредитах

В решении Федерального конституционного суда ФРГ от 15 ноября говорилось, что федеральное правительство не имело права направлять на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

В результате возникла необходимость пересмотреть весь федеральный бюджет ФРГ. Хотя поначалу - сразу после решения конституционного суда - Минфин ФРГ заморозил только расходы из климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были заложены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из дополнительного, "антиковидного" бюджета 2021 года.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правящая в Германии коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов отложила второе заседание бюджетной комиссии бундестага ФРГ на тему утверждения проекта федерального бюджета на 2024 год, запланированное на 23 ноября.

Смотрите также: