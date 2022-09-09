Глава ХДС: В ФРГ сейчас - "худшее правительство всех времен"

Нынешнее правительство Германии совершило грубые ошибки в борьбе с энергетическим кризисом и в политике в отношении Украины, это "худшее правительство всех времен", утверждает председатель находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Что касается Украины, то канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не выполняет свою роль лидера, заявил Мерц, выступая на открывшемся в пятницу, 9 сентября, съезде ХДС. "В союзе с СвДП и "зелеными" я смог бы выдать разрешение на экспорт 100 бронетранспортеров Marder в Украину", - сказал Мерц.

Тем, кто критикует поставки вооружений Киеву, глава христианских демократов ответил: "Если Россия заставит оружие замолчать, войне придет конец. Если Украина сложит оружие, придет конец территориальному суверенитету этой страны - вот в чем заключается разница". По словам Фридриха Мерца, необходимо поддерживать Украину, поскольку свобода бесценна. Германия должна быть готова "в крайнем случае заплатить цену" за защиту своих принципов, добавил он.

Коснувшись вопросов обеспечения страны энергией, Мерц резко раскритиковал министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), обвинив его в "полной неосведомленности". По словам оппозиционного политика, правительство Германии должно использовать во всех секторах экономики все имеющиеся источники энергии, включая бурый и каменный уголь, возобновляемые источники, биомассу и атомную энергию. Фридрих Мерц выступил против решения Минэкономики отключить от сети в конце текущего года три последних действующих АЭС в Германии. Германия является четвертой экономикой мира и не может позволить себе проводить стажировку министра экономики, подчеркнул председатель Христианско-демократического союза.

Смотрите также: