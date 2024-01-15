Немецкая экономика в 2023 году сократилась на 0,3 процента

Эксперты объясняют снижение ВВП Германии высокой инфляцией, ростом процентных ставок и другими факторами. В то же время объем дефицита госбюджета в ФРГ уменьшился.

Экономика Германии на фоне высокой инфляции, роста процентных ставок и вялой мировой конъюнктуры сократилась в 2023 году предположительно на 0,3 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в понедельник, 15 января. В 2022 году ВВП ФРГ еще вырос на 1,8 процента. На текущий год эксперты ожидают в лучшем случае слабого роста, а в худшем - нового снижения.

В минувшем году немецкую экономику тормозил целый ряд факторов. Высокая инфляция сдерживала потребление в частных домохозяйствах, а Европейский Центробанк (ЕЦБ) боролся с ростом дороговизны самыми высокими процентными ставками в истории. В результате из-за дорогой ипотеки многие жители ФРГ, к примеру, были вынуждены отказаться от приобретения недвижимости.

В то же время слабая мировая конъюнктура осложняла жизнь экспортерам. Негативное влияние на экономику ФРГ оказывали и факторы политической нестабильности - от войн России против Украины и на Ближнем Востоке до конфликтов в правительстве Германии вокруг бюджета.

Мрачные перспективы на 2024 год

Перспективы на текущий год остаются мрачными. "Многие предприятия из-за неясной ситуации с господдержкой испытывают неуверенность и не спешат делать инвестиции", - отметила эксперт по конъюнктуре в Немецком институте экономических исследований (DIW) Лаура Пагенхардт (Laura Pagenhardt).

В DIW прогнозируют на 2024 год рост ВВП Германии на уровне 0,6 процента, но другие экономисты настроены куда пессимистичнее. Так главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer) ожидает нового снижения ВВП в объеме 0,3 процента.

Несмотря на более высокие процентные ставки и дорогое субсидирование энергоносителей, Германии в минувшем году удалось сократить объем дефицита госбюджета. Государственные расходы в 2023 году превысили доходы на 82,7 млрд евро. Это на 14 млрд евро меньше, чем в 2022 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

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