В Европе бум туризма, причем без россиян и пока без китайцев

В ЕС у гостиниц, туроператоров, авиакомпаний и аэропортов все больше клиентов и даже рекордов, а Китай снимает ограничения на турпоездки за рубеж. В 2024 подъем явно продолжится.

В Европе 2 туристический бум, европейцы изголодались во время пандемии по путешествиям, комфортному отдыху, экскурсиям, и в этом году их не сдержали ни инфляция в еврозоне, ни рецессия в Германии, ни жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого бума состоит том, что хороших и даже рекордных показателей гостиницы, туроператоры, авиакомпании, аэропорты добились в ЕС в ситуации, когда резко сократилось число российских туристов, а поток китайских еще не восстановился.

Немцы на летнем отпуске не экономили

Тут ключевую роль сыграли жители Германии - самой большой по населению страны ЕС и ведущего в Европе рынка выездного туризма. "Немцы на летнем отпуске не экономили", - гласит заголовок статьи, в которой информационное агентство dpa подводит итоги завершающегося сезона. Лидер рынка, туристический гигант TUI, продал в ФРГ на 10% больше туров, чем в прошлом году. 80% клиентов выбирали четырех- и пятизвездочные гостиницы, подсчитал его крупнейший конкурент DER Touristik, проанализировав поездки, забронированные на период с июня по конец сентября.

Испанский остров Майорка - любимое место отдыха многих немцев Фото: Markus Beck/Zoonar/picture alliance

"Мы видим, что тренды прошлого лета и минувшей зимы, например выбор более качественных отелей, продолжились и даже усилились", - пояснил в беседе с dpa менеджер DER Touristik Свен Шикарски (Sven Schikarsky). Другие тренды: дальнейший рост популярности семейного отдыха и гостиниц, работающих по системе "все включено". Такие отели предпочли этим летом 45% клиентов концерна. Среди клиентов TUI их было даже больше половины.

Летний бум явно продолжится и нынешней зимой. Так, у TUI число забронированных на предстоящие холодные месяцы поездок на 15% выше, чем было на тот же момент в прошлом году. На сей раз самой востребованной впервые оказалась египетская Хургада, если же рассматривать вместе основные Канарские острова - Тенерифе, Гран-Канария и Фуэртевентура, то первое место в зимнем сезоне стабильно занимают именно они.

У лоукостера Ryanair - рекорды по авиапассажирам

Но это - организованный туризм, а в Европе многие путешествуют самостоятельно, особенно когда совершают краткосрочные поездки для знакомства с популярными городами и их достопримечательностями. При этом европейцы чаще всего, если не едут на машине, пользуются услугами авиакомпаний-дискаунтеров, так что о буме в сегменте городского туризма в ЕС можно судить по их показателям.

У крупнейшего европейского лоукостера, ирландского воздушного перевозчика Ryanair, и июль, и август 2023 года оказались по числу пассажиров лучшими в истории компании. В последний месяц лета Ryanair перевезла рекордные 18,9 млн пассажиров, что не только на 12% больше, чем в том же месяце год назад, но и на целых 4 млн человек больше, чем в августе 2019 года. Таким образом, у Ryanair пассажиропоток уже значительно превзошел уровень до пандемии.

В немецком аэропорту Кельн/Бонн идет посадка в самолет лоукостера Ryanair. Чуть ли не все пассажиры - туристы Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

И дело тут не только в успешной работе конкретно этой авиакомпании. О значительном росте туристов повсюду в Европе красноречиво свидетельствуют опубликованные в последние недели квартальные и полугодовые отчеты целого ряда воздушных перевозчиков. Финансовые показатели существенно улучшились как у лоукостеров - немецкого Eurowings и британского EasyJet, так и у классических авиакомпаний. Это и немецкая Lufthansa с дочерними фирмами Swiss и Austrian Airlines, и франко-нидерландская Air France KLM, и британо-испанская группа IAG, в которую входят British Airways и Iberia, а также ирландская AerLingus.

Рост выручки и прибыли всем этим авиакомпаниям обеспечили именно туристы, ведь 80% авиапассажиров не только в Европе, но и повсюду в планете, совершают полеты в туристических или личных, а не в деловых целях, сообщило в середине августа объединение немецких аэропортов ADV со ссылкой на репрезентативный всемирный опрос.

Греция рассчитывает на лучший туристический год

Значительный рост спроса на полеты отразился, естественно, и на показателях европейских аэропортов. В июле, в разгар отпускного сезона, 23 международных аэропорта Германии отправили и приняли свыше 19,4 млн пассажиров. Это был лучший месяц с начала 2020 года, хотя выйти на уровень до пандемии пока не удалось. Но по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в немецких аэропортах вырос с января по июль почти на 25%, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). И это при том, что билеты на международные полеты, подсчитали немецкие статистики, подорожали в первом полугодии 2023 года примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Даже аномальная жара не отпугнула летом 2023 года туристов со всего мира от посещения древнегреческого храма Парфенон в Афинах Фото: Petros Giannakouris/AP/dpa/picture alliance

Самыми востребованными направлениями у немецких туристов были в июле, по данным Destatis, Испания, Турция и Греция. Картина традиционная, однако сравнение с июлем 2019 года показывает, что спрос на испанское направление в Германии снизился, тогда как популярность турецких и греческих курортов заметно выросла.

В Греции вообще намечается лучший туристический год в ее истории. Во всяком случае все предыдущие месяцы число пассажиров в аэропортах материковой части и на островах примерно на 10% превышало показатели рекордного предпандемийного 2019 года, когда эта страна приняла 33 млн гостей и заработала благодаря им небывалый доход в 18 млрд евро.

У европейских гостиниц - лучшие полгода за 10 лет

О буме, который переживает в этом году в Европе как выездной, так и въездной туризм, свидетельствуют и показатели гостиниц. В первой половине 2023 года (а первое, зимне-весеннее полугодие у туриндустрии обычно всегда более слабое, чем второе, летне-осеннее) отели в странах ЕС зафиксировали почти 1,2 млрд ночевок. Это на 0,9% процентов больше, чем за первые шесть месяцев успешного доковидного 2019 года, и лучший показатель для данного периода за последние десять лет, сообщило 15 сентября статистическое ведомство Евросоюза Eurostat.

В 2023 году в гостиницах Мальты и ее столицы Валлетты число иностранных гостей растет особенно бурно Фото: Peter Schickert/imagebroker/IMAGO

Оно подчеркнуло, что по сравнению с 2022 годом число ночевок выросло во всех странах ЕС кроме Венгрии, где отмечено лишь небольшое снижение. Особенно сильный прирост в 30-40% продемонстрировали Кипр, Мальта и Словакия. В то же время примерно половина стран, прежде всего небольших, еще не вернулась по этому показателю на уровень до пандемии, в том числе те же Венгрия и Словакия, а также Литва и Латвия, указал Eurostat.

Гостиницы Германии по числу ночевок вплотную приблизились к уровню 2019 года, но пока тоже его не превысили. Впрочем, в 2024 году это непременно произойдет - хотя бы потому, что в июне-июле ФРГ будет принимать чемпионат Европы по футболу среди мужчин, так что отели по меньшей мере в тех десяти городах, в которых состоятся матчи Евро-2024, могут рассчитывать на очень высокую заполняемость.

А в Париже в июле-августе 2024 года состоятся летние Олимпийские игры, которые непременно дадут мощный импульс туристической индустрии Франции, но могут положительно сказаться и на ее соседях. Ведь вполне вероятно, что болельщики с разных концов света воспользуются приездом в Европу, чтобы побывать и в других странах континента.

Китайцы мечтают съездить в Европу

Туристический бум в Европе будет нарастать в ближайшие месяцы и особенно летом 2024 года еще и потому, что такой гигант на рынке выездного туризма, как Китай, снимает введенные во время пандемии ограничения на групповые поездки своих граждан за рубеж. Так, 10 августа были отменены запреты на туры в Германию и Великобританию, до этого власти КНР открыли, к примеру, Францию и Португалию.

Уже нынешней зимой картина может повториться: тургруппа из Китая на площади Сан-Марко в Венеции Фото: Norbert Schmidt/dpa/picture alliance

Согласно опубликованному 19 сентября опросу консалтинговой компании IPK International, специализирующейся на изучении мирового туристического рынка, свыше 80% респондентов в Китае заявили, что планируют в ближайшие 12 месяцев совершить поездку за рубеж, причем наибольший интерес вызывают у них не другие страны Азии, а именно Европа.

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