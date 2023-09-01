Вновь нужны гиганты. Lufthansa возвращает все аэробусы A380

Немецкая авиакомпания полна оптимизма: пассажиров все больше, прибыль рекордная, пилоты три года не буду бастовать. Без самого большого в мире самолета теперь не обойтись.

Без A380 все-таки не обойтись. Хотя еще не так давно казалось, что эпоха самолетов-гигантов подходит к концу. Но нет, принятое немецкой авиакомпанией Lufthansa (LH) в 2020 году в разгар пандемии Covid-19 решение полностью отказаться от эксплуатации крупнейшего в мире пассажирского самолета оказалось поспешным.

Теперь она исправляет ту ошибку: летом после трехлетнего перерыва в небо вновь поднялись первые три из законсервированных супер-аэробусов, три других уже готовятся к возобновлению коммерческих рейсов в конце нынешнего и в течение следующего года, а 31 августа Lufthansa сообщила, что возвращает последние два стоящие на приколе самолета-гиганта.

Lufthansa будет эксплуатировать 8 супер-аэробусов

Последние два? Но ведь в свое время немецкий воздушный перевозчик на волне эйфории по поводу появления на рынке дальнемагистрального двухпалубного лайнера, способного перевозить от 500 до 850 пассажиров, заказал 14 таких машин – и получил их. Однако 6 из них Lufthansa решила вернуть производителю – европейскому аэрокосмическому концерну Airbus, которого условия контракта обязывали их выкупить. А 8 бортов она все же оставила себе - и теперь шаг за шагом пускает их в дело.

Так выглядят салоны законсервированных в испанском Теруэле аэробусов А380 Фото: Michael Lamberty/Lufthansa

Правда, по поводу целесообразности реактивации последних двух самолетов у главы Lufthansa Карстена Шпора (Carsten Spohr) еще в начале мая были серьезные сомнения, напоминает специализированный портал Aerotelegraph. Дело в том, что это - два самых первых экземпляра супер-аэробуса, полученных в свое время авиакомпанией, а потому, в силу их возраста, на расконсервацию, подготовку к эксплуатации, летные испытания и последующее техобслуживание потребуется больше времени и денег. Тогда, в мае, Шпор предупреждал журналистов, что руководство компании вернется к рассмотрению вопроса примерно через полгода. Но оно не стало так долго ждать.

"A380 успешно вернулся и чрезвычайно популярен как среди наших клиентов, так и среди экипажей. По этой причине Lufthansa разместит в общей сложности восемь самолетов модели A380 в Мюнхене", - так пресс-служба авиакомпании 31 августа косвенно подтвердила слухи о принятом решении, добавив, что оба борта "будут интегрированы в наш парк самолетов между 2024 и 2025 годами".

Понятно, что не чрезвычайная популярность самолета-гиганта среди пассажиров, пилотов и бортпроводников стала основной причиной, заставившей руководство Lufthansa ускорить, несмотря на ожидаемые дополнительные издержки, решение о реактивации припаркованных в испанском Теруэле супер-аэробусов номер семь и восемь.

Какие факторы ускорили возвращение А380 в строй

Ключевую роль, по всей видимости, сыграли все же другие факторы: неожиданно быстрое восстановление после пандемии трансконтинентальных пассажиропотоков, задержки с поставками дальнемагистральных самолетов, заказанных у авиастроителей Airbus и Boeing, очень хорошие финансовые показатели авиакомпании, что дает возможность увеличивать издержки, а также заключение многолетних соглашений с профсоюзами, что позволит избежать разорительных забастовок.

Начнем с роста пассажиропотоков: его отмечают по всему миру и авиакомпании, и аэропорты. Так, в крупнейшем в Германии Франкфуртском аэропорту (один из двух базовых аэропортов LH) число пассажиров увеличится в этом году, согласно прогнозам, примерно на 20%. У группы Lufthansa, в которую входят авиакомпании Lufthansa, Eurowings, Brussels Airlines, Swiss и Austrian Airlines, показатели еще более впечатляющие. Согласно опубликованному 3 августа отчету за первое полугодие 2023 года, самолеты группы перевезли свыше 55 млн пассажиров, что на 30% больше, чем с января по июнь 2022 года, и уже близко к уровню до пандемии.

У немецкой авиакомпании Lufthansa - два базовых аэропорта: во Франкфурте-на-Майне (на снимке) и в Мюнхене Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

А вот загруженность самолетов Lufthansa Group, достигшая во 2-м квартале 2023 года 83%, уже вернулась к доковидным показателям. В то же время билеты заметно подорожали (даже у авиадискаунтера Eurowings цены выросли в среднем более чем на 20%), но клиенты, тем не менее, стали чаще бронировать бизнес-класс.

Все это, наряду с различными реорганизациями и оптимизацией производственных процессов, способствовало тому, что группа, которую в пандемию еще пришлось спасать государству, добилась во 2-м квартале операционной прибыли (EBIT) в 1,1 млрд евро. Это сделало его лучшим с финансовой точки зрения весенним кварталом в истории фирмы. И существенно повысило шансы на рекордную прибыль по итогам всего года. На таком фоне Lufthansa вполне может позволить себе более высокие расходы на техобслуживание еще двух A380.

Тем более, что прогнозы говорят о дальнейшем росте пассажиропотока, тогда как европейский авиастроитель Airbus и его американский конкурент Boeing по целому ряду причин выбились из производственного графика и задерживают выполнение заказов на новые, менее крупные и более экономичные, чем А380, дальнемагистральные самолеты B787, B777X и A350-1000. Два дополнительных супер-аэробуса помогут заполнить эту брешь.

Профсоюз одобрил Мюнхен как базовый аэропорт

Решение о реактивации последних двух A380 могло ускорить еще и то, что 10 августа профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) объявил, что в ходе письменного голосования своих членов почти две трети из них поддержали новый тарифный договор, который в ближайшие три года поэтапно обеспечит им рост зарплат в общей сложности не менее чем на 18%. Это означает, что как минимум до конца 2026 года руководство Lufthansa может не опасаться новых забастовок своих пилотов и тем самым финансовых потерь для компании.

Так выглядит один из вариантов оформления первого класса в самолетах А380 Фото: Ulrich Perrey/picture-alliance

Частью этого обширного тарифного договора с многочисленными пунктами является и договоренность, что дальнемагистральные рейсы на А380 будут осуществляться только из Мюнхена и что пилоты, летающие на A350, имеют возможность отказаться от работы на супер-аэробусах. Если вспомнить слова пресс-службы авиакомпании про большую популярность этих лайнеров, то можно исходить из того, что такие случаи будут редкими.

Первым после трехлетнего перерыва рейсом возвращенного в строй гиганта А380 с 509 посадочными местами (которые почти все были заняты) стал 1 июня 2023 полет из Мюнхена в Бостон. 4 июля началось регулярное сообщение между баварской столицей и Нью-Йорком. В октябре после перехода на зимнее расписание супер-аэробусы Lufthansa будут вместо этого летать в Лос-Анджелес и Бангкок.

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