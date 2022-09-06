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Airbus A319 германской авиакомпании Lufthansa вылетел из аэропорта Берлин-Бранденбург
Airbus A319 авиакомпании LufthansaФото: IMAGO/Olaf Schuelke
ПолитикаГермания

Пилоты Lufthansa отменили забастовку

Павел Мыльников
1 ч. назад

Немецкий авиаперевозчик и профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit пришли к компромиссу в вопросах улучшения условий труда и повышения зарплат.

https://www.dw.com/ru/piloty-lufthansa-otmenili-zabastovku/a-63035099

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa не будут проводить новую забастовку, поскольку им удалось достичь компромисса в вопросах улучшения условий труда и повышения зарплат. На переговорах с представителями авиаперевозчика было найдено "промежуточное решение", заявили в профсоюзном объединении пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во вторник, 6 сентября. Комплексный пакет мер "по существу согласован и ожидает проработки в ближайшие дни", добавили в профсоюзе, не приводя подробностей.

Всего несколькими часами ранее VC сообщил о намерении пилотов выйти на двухдневную стачку 7 и 8 сентября. В то же время директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман (Michael Niggemann) в преддверии нового раунда переговоров отмечал, что сотрудники компании "предпочли бы летать, а не ходить на забастовки".

Сотни отмененных рейсов из-за забастовки 2 сентября

Пилоты Lufthansa 2 сентября уже устраивали однодневную стачку, которая привела к отмене более 800 рейсов из Германии, затронув около 130 тысяч авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях. По данным авиаперевозчика, в результате забастовки компания понесла ущерб в 32 млн евро.

Профсоюзы добиваются для 5000 капитанов и первых пилотов повышения заработной платы на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки зарплаты к инфляции. В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения расходы компании на зарплату и содержание персонала в ближайшие два года вырастут на 900 млн евро, то есть более чем на 40 процентов. Это, подчеркнул работодатель, абсолютно неприемлемо.

Смотрите также:

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку

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