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Профсоюзный значок Vereinigung Cockpit с надписью "забастовка"
Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Пилоты Lufthansa начали однодневную забастовку

Сергей Ромашенко
58 мин. назад

Стачка 2 сентября приведет к отмене 800 рейсов Lufthansa из Германии. Пилоты добиваются крупного повышения зарплаты и привязки жалованья к инфляции.

https://www.dw.com/ru/piloty-lufthansa-nacali-odnodnevnuu-zabastovku/a-62990185

Пилоты германской авиаконцерна Lufthansa начали в пятницу, 2 сентября, однодневную забастовку. Стачка приведет к отмене 800 рейсов из Германии, осуществляемых авиакомпаниями Lufthansa и Lufthansa Cargo, сообщило профсоюзное объединение пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во Франкфурте-на-Майне. Забастовка затронет около 130 тысяч авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях, причем в отдельных случаях отмены и опоздания рейсов не исключены 3 и 4 сентября, предупредил авиаперевозчик. 

Руководство профсоюза днем ранее объяснило забастовку отсутствием прогресса на переговорах по тарифному соглашению и нежеланием дирекции идти навстречу. "Для предотвращения забастовки Lufthansa должна сделать гораздо лучшее предложение", - заявили в VC. Профсоюзы добиваются для 5 тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.

В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения расходы компании по зарплате и содержанию персонала в ближайшие два года вырастут более чем на 40 процентов или на 900 млн евро, что, как было подчеркнуто, абсолютно неприемлемо. Дирекция указала, что предложила профсоюзу хороший и социально сбалансированный пакет и призвала профсоюзное руководство вернуться к столу переговоров.

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Забастовка Lufthansa: пассажиры недовольны

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