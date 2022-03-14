 В аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности

Из-за забастовки сотрудников служб контроля пассажиров в ряде крупных аэропортов Германии ожидаются массовые отмены и задержки рейсов.

Лайнер авиакомпании Lufthansa взлетает в аэропорту Дюссельдорфа

В аэропорту Дюссельдорфа (фото из архива)

Забастовка сотрудников служб обеспечения безопасности пассажиров ряда аэропортов Германии, к которой призвал профсоюз Ver.di, проходит в понедельник, 14 марта. В связи с этим по всей стране ожидаются отмены и опоздания рейсов.

Как сообщили представители профсоюза агентству dpa, в аэропорту Кельна/Бонна бастующие полностью прекратили работу вскоре после наступления полуночи. Начиная с раннего утра 14 марта к стачке должны присоединиться сотрудники служб досмотра пассажиров в аэропортах Дюссельдорфа, Берлина, Бремена, Ганновера и Лейпцига.

Забастовка стала результатом тарифного конфликта между Ver.di и Федеральным  объединением предприятий, обеспечивающих безопасность авиаперевозок (BDLS). Профсоюз Ver.di представляет в этом споре интересы около 25 тысяч специалистов в этой сфере. К сегодняшнему дню три раунда переговоров закончились безрезультатно.

Требование: повысить зарплату на один евро в час

Профсоюз требует повышения заработной платы как минимум на один евро в час для работников отрасли в течение двенадцати месяцев. Ожидается, что обе стороны проведут очередную встречу в Берлине 16 и 17 марта.

Смотрите также:

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Расширяя границы

    Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Кристальная чистота

    Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Обед на высоте

    По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Как в кино

    Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    На связи

    Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

  • Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg

    Будущее пассажирских самолетов

    Мясо или рыба?

    Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Сон в капсуле

    Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Больше пространства

    Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:04

В Берлин не летают самолеты: в столичных аэропортах забастовка (10.03.2017)

Контекст

В аэропорту Гамбурга отменяют авиарейсы в связи с забастовкой

В аэропорту Гамбурга отменены около 60 рейсов и ожидаются задержки вылетов в связи с забастовкой. Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты для почти тысячи сотрудников наземного транспорта аэропорта.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Забастовка Lufthansa: пассажиры недовольны (07.11.2015)  

Самая большая забастовка Lufthansa  

Реклама

Самые читаемые

Что значит уход с российского рынка для бизнеса ФРГ? Фирмы называют цифры  

В Германии прошли многотысячные антивоенные акции  

Зеленский: Киев добивается встречи президентов Украины и России  