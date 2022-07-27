 Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2022

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Германия

Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки

Забастовка наземного персонала авиакомпании Lufthansa затронула интересы около 134 тысяч пассажиров. Профсоюз требует повышения зарплаты для 20 тысяч сотрудников.

Авиалайнер Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиалайнер Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa начал забастовку ранним утром в среду, 27 июля, объявив об отмене почти всех своих рейсов в Германии. Последствия этого затронули около 134 тысяч пассажиров, прежде всего в крупных аэропортах-хабах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

К предупредительной забастовке в разгар туристического сезона призвал профсоюз Ver.di в ходе тарифного спора с руководством авиакомпании. 

Согласно пресс-релизу Lufthansa, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 678 рейсов, что затронет интересы около 92 тысяч пассажиров, в аэропорту Мюнхена - 345 рейсов, что затронет интересы около 42 тысяч пассажиров. Забастовка должна продлиться до 6 утра 28 июля.

Профсоюз требует повышения заработной платы примерно для 20 тысяч сотрудников авиакомпании на 9,5% и установления минимальной почасовой оплаты труда в размере 13 евро.  

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