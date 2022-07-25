 Профсоюз призывает к стачке наземного персонала Lufthansa в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Профсоюз призывает к стачке наземного персонала Lufthansa в ФРГ

Verdi призвал наземный персонал Lufthansa провести в ФРГ однодневную предупредительную забастовку. Ожидаются "массовые отмены и задержки рейсов", предупредили в профсоюзе.

Самолеты Lufthansa во Франкфурте-на-Майне

Самолеты Lufthansa во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)

Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал наземный персонал германской авиакомпании Lufthansa провести в ФРГ однодневную предупредительную забастовку. Как сообщили в понедельник, 25 июля, стачка должна начаться в 03.45 по местному времени (04.45 мск) 27 июля и закончиться в 06.00 (07.00 мск) 28 июля.

Ожидаются "массовые отмены и задержки рейсов", предупредили в Verdi. В свою очередь представители Lufthansa подвергли инициативу критике, подчеркнув, что она обернется "существенным и ненужным" бременем для пассажиров и персонала компании.

Призыв к забастовке распространился, в частности, на сотрудников подразделений Lufthansa во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Гамбурге, Мюнхене, Берлине. Наземный персонал отвечает за обслуживание пассажиров, багажа и грузов, за техобслуживание воздушных судов, а также за буксировку самолетов.

Отсутствие прогресса в тарифных переговорах

Предпосылкой для забастовки послужило отсутствие прогресса в переговорах по тарифам для примерно 20 000 наземных сотрудников Lufthansa. Второй раунд диалога завершился в середине июля без результата. Предложение работодателя обсуждалось заинтересованными работниками и было отвергнуто как "недостаточное", указали в Verdi.

Профсоюз требует увеличить зарплату на 9,5 процента в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро. Lufthansa предложила фиксированные суммы выплат и надбавку, зависящую от развития бизнеса, на период в 18 месяцев. По данным компании, подвижки означают увеличение выплат от 9 до почти 11 процентов в течение 12 месяцев для работников с базовой месячной зарплатой в 3000 евро без учета налогов.

В аэропортах Европы - хаос

В аэропортах Европы с начала июля царит хаос. Причина - прежде всего, в нехватке персонала, что связано с увольнениями сотрудников аэропортов во время пандемии COVID-19.

Путешественникам советуют приезжать минимум за два с половиной часа до вылета, по возможности регистрироваться на рейс онлайн и следить, чтобы ручная кладь соответствовала стандартам - во избежание задержек во время прохождения контроля.

Смотрите также:

  • Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта

    Аэропортом "номер один" по числу пассажиров и количеству взлетов-посадок - с большим отрывом - можно назвать международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В 2017 году пассажиропоток этой воздушной гавани в США достиг 104 млн человек. Еще ни одному аэропорту в мире, кроме этого, не удалось приблизиться к отметке 100 млн пассажиров год.

  • Пекинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Пекинский столичный международный аэропорт

    Пекинский аэропорт занимает второе место в рейтинге международных воздушных портов. В 2017 году его услугами воспользовались 95,8 млн авиапассажиров. Рост числа пассажиров и количества авиаперевозок в пекинском аэропорту был зафиксирован во время проведения Олимпийских игр в КНР в 2008 году. Специально к Олимпиаде здесь был открыт новый терминал, спроектированный архитектором Норманом Фостером.

  • Международный аэропорт в Дубаи

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Дубаи

    Пассажиропоток в международном аэропорту Дубаи (ОАЭ) составил в 2017 году 88 млн человек. Причем большинство из них - 87,72 млн человек - иностранцы. Транзитных пассажиров, которые делают пересадку в Дубаи, этот аэропорт привлекает возможностью шоппинга. За счет чего аэропорт в Дубаи стал почти легендарным.

  • Аэропорт в Токио

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Токио Ханеда, Япония

    Если бы речь шла о спортивном соревновании, то аэропорт японской столицы занял бы хорошее четвертое место. Число авиапассажиров в 2017 году в аэропорту Токио Ханеда достигло 85,4 млн.

  • Авиалайнер над Лос-Анджелесом

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лос-Анджелес, США

    Этот авиалайнер через несколько минут приземлится в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелесе. И тем самым путешествующие на нем пассажиры войдут в число тех 84,56 млн пассажиров, которые в 2017 году воспользовались услугами этого аэропорта. Аэропорт в Лос-Анджелесе - пятое место в рейтинге крупнейших воздушных портов мира.

  • Бастиан Швайнштайгер в аэропорту Чикаго

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт О'Хара, Чикаго

    Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) - один из 79,81 млн авиапассажиров, посетивших в 2017 году аэропорт О'Хара в Чикаго. Сейчас, на закате своей звездной карьеры, Швайнштайгер играет в футбольной команде Chicago Fire, поэтому часто бывает в аэропорту, который назван в честь одного из американских пилотов времен Второй мировой войны.

  • Международный аэропорт Лондон Хитроу

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лондон Хитроу, Великобритания

    Не только среди американских и азиатских воздушных портов есть мировые лидеры - но и среди европейских. Например, аэропорт Хитроу - самый крупный из трех лондонских воздушных гаваней. Он занимает 7-е место в международном рейтинге. Пассажиропоток в аэропорту Лондон Хитроу составил в 2017 году 78,01 млн человек. И это несмотря на то, что в Хитроу всего две взлетно-посадочные полосы.

  • Фуникулер в аэропорту Гонконга

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Гонконга

    72,67 млн пассажиров в 2017 году обслужили в международном аэропорту Гонконга. Аэропорт построен по большей части на искусственном острове, название которого переводится как "пахнущий, ароматный". Гонконгский аэропорт считается одним из лучших в мире, в том числе, по уровню оснащенности и качеству инфраструктуры.

  • Международный аэропорт Пудун

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Пудун, Шанхай

    В шанхайском аэропорту Пудун, как и во всех крупных международных воздушных портах, важную роль отводят вопросам безопасности. В прошлом году пассажиропоток здесь немного уменьшился и составил 70 млн человек. Зато объем грузовых авиаперевозок вырос более чем на 11 процентов.

  • Самолеты Air France

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Шарль де Голль, Париж

    Французский аэропорт имени Шарля де Голля в Париже в прошлом году обслужил 69,47 млн авиапассажиров. Этот воздушный порт является стыковочным узлом для пассажирских лайнеров, в том числе, французской авиакомпании Air France. В рейтинге крупнейших аэропортов он занимает 10-е место.

  • Недостроенный берлинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт имени Вилли Брандта, Берлин

    Если бы 1-е место присуждали за самый долгий срок строительства международного аэропорта, то оно без сомнения досталось бы немцам и пока все еще недостроенному аэропорту имени Вилли Брандта в Берлине. Почти 9 лет продолжаются работы по возведению крупного воздушного порта в немецкой столице. Но зато есть надежда, что самый знаменитый долгострой Германии будет построен основательно и без изъянов.

    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:04

Air Berlin совершила последний рейс

Контекст

10 советов, как избавиться от страха летать на самолетах

Паника и неприятные мысли - не лучшее начало долгожданного отпуска. Психологи Немецкого центра по борьбе с аэрофобией объясняют, как побороть страх полетов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку  

Забастовка Lufthansa: пассажиры недовольны  

Реклама

Самые читаемые

Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины  

Отказавшиеся воевать российские солдаты рассказали об условиях содержания под стражей  

Детскую книгу о немцах Поволжья изымают из библиотек Свердловской области  