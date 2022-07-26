Lufthansa отменяет почти все рейсы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене

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Из-за стачки сотрудников наземных служб Lufthansa ожидаются многочисленные отмены авиарейсов с 26 по 29 июля. Предпосылкой забастовки послужило отсутствие прогресса в переговорах по тарифам.
Германская авиакомпания Lufthansa отменяет практически все рейсы в аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене из-за предупредительной забастовки по призыву профсоюза работников сферы обслуживания Verdi. Как сообщили в авиакомпании во вторник, 26 июля, изменения в авиасообщении ожидаются с этого дня по 29 июля включительно.
В общей сложности будут отменены более 1000 рейсов, корректировки в планы придется внести 134 000 пассажиров.
Предпосылкой для стачки послужило отсутствие прогресса в переговорах по тарифам для примерно 20 000 сотрудников Lufthansa.
Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеманн (Michael Niggemann) раскритиковал решение профсоюза: "Ранняя эскалация после всего двух дней тарифных переговоров, до сих пор проходивших в конструктивном ключе, наносит огромный ущерб". "Она (эскалация ситуации. - Ред.) затрагивает, прежде всего, наших пассажиров в пик сезона поездок. И ложится дополнительным тяжелым бременем на наших сотрудников в и без того сложный период воздушных перевозок", - добавил Ниггеманн.
Затронуты окажутся также рейсы, выполнение которых напрямую или косвенно связано с деятельностью сотрудников Lufthansa, в воздушных гаванях и других городов - Дюссельдорфа, Гамбурга, Берлина, Бремена, Ганновера, Штутгарта и Кельна. В этих аэропортах также практически не будет работающих стоек обслуживания Lufthansa.
Пассажиры уже высказывают жалобы в интернете в связи с отменой в последнюю минуту межконтинентальных рейсов в США и Гонконг.
Стачку проводит наземный персонал Lufthansa. Забастовка связана с тем, что второй раунд диалога по тарифным вопросам завершился в середине июля без результата. Предложение работодателя обсуждалось заинтересованными работниками и было отвергнуто как "недостаточное", указали в Verdi.
Профсоюз требовал увеличить зарплату на 9,5 процента в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро. Lufthansa предложила фиксированные суммы выплат и надбавку, зависящую от развития бизнеса, на период в 18 месяцев. По данным компании, подвижки означали увеличение выплат от 9 до почти 11 процентов в течение 12 месяцев для работников с базовой месячной зарплатой в 3000 евро без учета налогов.
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