Прощай, A380! Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии

Кто не успел, тот опоздал: клиенты Lufthansa, похоже, никогда уже не полетят на аэробусе-гиганте A380. Немецкая авиакомпания еще весной, в самый разгар первой волны пандемии коронавируса, окончательно вывела из эксплуатации шесть этих двухпалубных лайнеров, теперь она ставит на прикол оставшиеся у нее восемь экземпляров самого большого в мире пассажирского самолета. Они будут реактивированы "только в случае неожиданно быстрого восстановления рынка", говорится в сообщении крупнейшего в Европе и пятого в мире воздушного перевозчика.

Lufthansa: третий план реструктуризации за полгода

Сама Lufthansa в такое развитие событий в условиях нового витка распространения COVID-19 явно не верит. "Восстановление воздушного сообщения идет существенно медленнее, чем ожидалось еще летом". "Предположение, что в четвертом квартале этого года удастся достигнуть среднего производственного уровня в 50 процентов от показателя прошлого года, больше не представляется реалистичным". Такие формулировки содержатся в сообщении об итогах состоявшегося 21 сентября заседания правления авиакомпании, на котором оно приняло уже третий с апреля пакет мер по реструктуризации бизнеса в условиях пандемии.

Аэробус-гигант А380 из Мюнхенского аэропорта вылетать больше, видимо, уже не будет никогда

Теперь руководство Lufthansa исходит из того, что в предстоящем четвертом квартале количество предлагаемых пассажиро-километров составит лишь 20-30% от прошлогоднего уровня. В такой ситуации супер-аэробус А380, способный брать на борт сразу от 500 до 800 пассажиров, уж точно не потребуется. Фактически окончательный отказ немецкой авиакомпании от использования этого типа самолетов - самое символичное, но далеко не единственное решение правления.

Так, оно предупреждает, что объявленного ранее сокращения штатов на 22 000 человек, возможно, будет недостаточно. Правление намерено в первом квартале 2021 года на 20% снизить число топ-менеджеров. Оно начинает проверку по всему миру целесообразности использования офисных помещений и уже решило сократить арендуемые площади в Германии на 30%.

И, пожалуй, главное: в среднесрочной перспективе, к середине этого десятилетия, Lufthansa уменьшит свой парк самолетов на 150 машин. Тем самым руководство немецкой авиакомпании, по сути дела, подает недвусмысленный сигнал: оно распрощалось - по крайней мере, на ближайшие годы, а, может быть, и навсегда - с надеждами вернуть бизнес на уровень 2019 года.

Air France-KLM: государственной помощи не хватит и на год

Французско-нидерландская авиакомпания Air France-KLM, занявшая в 2019 году по числу пассажиро-километров 8 место среди крупнейших авиакомпаний мира, оценивает ситуацию, судя по всему, еще более пессимистично. Когда в апреле она получила, главным образом в виде кредитов, государственную помощь в 7 млрд евро из Парижа, за которой последовали 3,4 млрд из Амстердама, руководство воздушного перевозчика исходило из того, что он вернется к прошлогодним показателям лишь в 2024 году.

Самолеты Air France стоят на приколе в ожидании лучших времен в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже

Теперь генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит в интервью парижской газете L'Opinion, опубликованном 21 сентября, счел нужным предупредить, что предоставленных денег "хватит меньше, чем на год". Причина все та же: восстановление воздушного сообщения идет медленнее, чем ожидалось. Иными словами: спрос на полеты остается крайне низким. Поэтому компания, сообщил Смит, уже ведет переговоры с акционерами, среди которых французское и нидерландское государство, о дополнительных вливаниях весной следующего года.

Lufthansa пока надеется на то, что ей хватит предоставленной в мае правительством ФРГ государственной помощи в 9 млрд евро (тоже в основном в виде кредитов). Пока же немецкий воздушный перевозчик, по собственным данным, теряет каждый месяц по 500 млн евро. На предстоящую зиму поставлена задача снизить ежемесячные убытки до 400 млн евро, чтобы в течение 2021 года полностью прекратить отток средств и выйти в операционный плюс.

"Аэрофлот": дополнительная эмиссия акций в разгар кризиса отрасли

Дополнительные деньги нужны сейчас и российским воздушным перевозчикам из группы "Аэрофлот". За первые шесть месяцев ее выручка упала на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый убыток составил 58 млрд рублей. В этой ситуации компания еще в июне получила государственные гарантии на 70 млрд рублей, под которые взяла в государственном Сбербанке кредиты на 5 лет.

Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" успешно восстановил летом пассажиропоток в России

Однако этих денег явно недостаточно, и поэтому группа "Аэрофлот" с 21 сентября по 1 октября проводит дополнительную эмиссию своих акций. Это - довольно необычный шаг: предложить прежним акционерам прикупить, а новым инвесторам - приобрести акции компании из отрасли, перспективы которой в данный момент представляются более чем туманными. В Германии, например, акции Lufthansa в июне даже вылетели из основного немецкого биржевого индекса DAX, поскольку рыночная капитализация компании и ликвидность бумаг сильно упали из-за низкого интереса инвесторов.

Впрочем, специфика размещения новых акций "Аэрофлота" состоит в том, что по его итогам доля государства не должна быть меньше нынешних почти 52%, так что основным покупателем допэмиссии все равно окажется правительство РФ, которое привлечет средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Крупными покупателями акций станут также, как ожидается, российские госбанки и государственные инвестиционные структуры, так что по сути дела допэмиссия тоже является формой предоставления государственной помощи.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что вырученные от размещения акций средства пойдут "на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня". Иными словами, он настроен куда более оптимистично, чем его коллеги и конкуренты из Lufthansa и Air France-KLM.

У лоукостеров "Победа" и Ryanair ситуация несколько лучше

Впрочем, у входящей в группу "Аэрофлот" низкобюджетной авиакомпании "Победа" восстановление бизнеса идет относительно успешно. Так, в июле она стала единственным российским воздушным перевозчиком, который хоть минимально, но увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это позволяет предположить, что у низкобюджетных перевозчиков, активно обслуживающих, в частности, курортные направления, шансы на восстановление как полетов, так и финансовых показателей несколько лучше, чем у классических авиакомпаний. В известной мере это подтверждают новейшие данные крупнейшего европейского лоукостера - ирландской авиакомпании Ryanair.

Лоукостер Ryanair автивно летал до пандемии на Канарские острова

Она сообщила 18 сентября, что в октябре число предлагаемых полетов составит 40% от прошлогоднего уровня, что все же несколько лучше, чем ожидаемые руководством Lufthansa 20-30%. К тому же Ryanair утверждает, что на оставшихся маршрутах заполняемость самолетов составляет сейчас весьма неплохие по нынешним временам 70%. Правда, от прогнозов на зимнее расписание с ноября по март ирландский лоукостер пока воздерживается - и предусмотрительно закрывает свои базы в аэропортах крупных немецких городов Дюссельдорф и Штутгарт. Ведь абсолютно непонятно, как пойдет вторая волна пандемии, где и как будут объявлять локдауны и закрывать границы, какими окажутся требования к тестированию авиапассажиров на коронавирус.

Для потенциальных авиапассажиров все это означает, что привычного выбора маршрутов даже у лоукостеров не будет по меньшей мере до следующего лета, а цены, скорее всего, окажутся высокими. А налогоплательщики разных стран должны осознавать, что государствам придется и дальше выделять на поддержку или даже спасение системообразующих и зачастую полугосударственных авиакомпаний крупные суммы, причем возврат выделяемых кредитов вовсе не гарантирован.

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