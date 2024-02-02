Немцы стали меньше покупать китайские товары. Кроме авто

Германия сильно сократила импорт из Китая самой разной продукции и меняет КНР на США как главного торгового партнера. Но быстро растут поставки в ФРГ электромобилей Made in China.

Были времена, когда казалось, что какой промышленный товар в Германии ни возьми, он непременно окажется Made in China (кроме автомобилей). Нечто подобное, возможно, начинают испытывать сейчас россияне. У немцев такое ощущение пока не прошло, но постепенно проходит, и статистика подтверждает: ФРГ, действительно, стала значительно меньше импортировать товары из Китая (автомобили и в этом случае составляют исключение). Одновременно существенно сокращается немецкий экспорт на китайский рынок.

Немецкий экспорт ориентируется на ЕС и Америку

В результате, КНР в 2024 году, скорее всего, утратит статус главного торгового партнера Германии, которым она неизменно обладала с 2016 года. С таким прогнозом выступили эксперты немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI). При этом они отметили, что после окончательного подведения статистиками внешнеторговых итогов 2023 года, вполне может оказаться, что статус уже утрачен.

В любом случае из имеющихся данных следует очевидный вывод: процесс снижения экономической зависимости от Китая, о необходимости которого в ФРГ активно заговорили самое позднее два года назад, имея перед глазами горький опыт энергетической зависимости от России, все больше набирает скорость.

Торговля Германии с Китаем и США осуществляется главным образом через контейнерные терминалы немецких морских портов, в том числе Бремерхафена Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Собственно, в списке важнейших покупателей немецкой продукции Китай еще в 2022 году опустился на 4-е место, уступив первые три места США, которые становятся все более важным рынком сбыта для товаров Made in Germany, а также Франции и Нидерландам. Это если смотреть по отдельным странам. Если же взять всех вместе партнеров по общему рынку Евросоюза, то страны ЕС - бесспорный лидер: они покупают у Германии свыше половины ее экспорта (примерно 55%).

Но Китай остается, причем пока с большим отрывом, крупнейшим поставщиком импорта на немецкий рынок (опять-таки в списке отдельных стран). Поэтому по сумме экспортных и импортных операций он в 2023 году, видимо, вновь оказался главным внешнеторговым партнером Германии, но уже с минимальным отрывом от США, предположили эксперты GTAI на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) за январь-ноябрь прошлого года и собственных подсчетов.

Дело в том, что торговля с США в прошлом году умеренно росла, а с Китаем - сильно сокращалась, причем импорт китайских товаров обвалился сразу на 19% или примерно на 36 млрд евро. Такие потери не проходят бесследно даже для такой мощной экономики, как китайская. Так что если в Пекине 31 января объявляют, что индекс PMI, отражающий активность в обрабатывающей промышленности, снижается четвертый месяц подряд, то это отчасти связано и с сокращающимися поставками такому важному торговому партнеру, как Германия.

Упал спрос на китайскую электронику и одежду

В исследовании GTAI подчеркивается, что "сильное падение" китайского импорта в ФРГ наблюдается почти во всех товарных группах. Так, поставки в Германию из КНР бытовой электроники, с которой обычно ассоциируется китайская продукция, сократились на 13%, импорт еще одной типичной товарной группы Made in China - текстиль, одежда, обувь - упал более чем на 25%, мебели - на 31%.

Все это говорит о том, что немецкие импортеры потребительских товаров все более успешно находят, в том числе, видимо, и в других странах Азии, альтернативу китайским производителям. Ведь столь сильное сокращение никак не объяснишь падением спроса на немецком рынке из-за рецессии в стране.

Немецкие импортеры сокращают закупки продукции китайской текстильной промышленности Фото: Xinhua/imago images

Так, в прошлом году розничные продажи текстиля, одежды, обуви и кожаных изделий в Германии, наоборот, выросли на 2,6% в реальном выражении (с поправкой на инфляцию), сообщило 31 января Destatis. Если же брать в целом выручку розничной торговли ФРГ от непродовольственных товаров, то она, опять-таки в реальном выражении, сократилась в прошлом году на 3,1% и тем самым - в разы меньше, чем импорт таких товаров из КНР.

Одновременно значительно снизила импорт китайской готовой и промежуточной продукции немецкая промышленность. Так, поставки машин и оборудования упали на 19%, а химических изделий даже более чем на 70%. Эксперты внешнеторгового агентства GTAI, опираясь на собственные наблюдения, подтверждают: "В сфере закупок поиск альтернатив идет полным ходом".

Два тренда ведут к сокращению торговли с Китаем

Такова одна сторона меняющейся стратегии немецкого бизнеса в отношении Китая: находить поставщиков в других странах. Вторая сторона состоит в дальнейшей локализации производства в КНР по принципу "производить для Китая в самом Китае". Оба тренда ведут к сокращению объемов импорта и экспорта в двусторонней торговли, констатирует GTAI.

Но одновременно они ведут к снижению зависимости предприятий в самой Германии как от поставщиков и покупателей в Китае, так и от логистических цепочек и торговых путей между ФРГ и КНР. GTAI с тревогой указывает на участившиеся с конца прошлого года в Красном море нападения на торговые суда, курсирующие между Азией и Европой. Такая угроза ведет к росту транспортных расходов и значительно удлиняет сроки доставки товаров, поскольку многие пароходства пускают теперь свои суда по более надежному альтернативному маршруту вокруг Африки.

Торговое судно, захваченное в Красном море боевиками-хуситами Фото: AFP via Getty Images

Поэтому дальнейшие атаки йеменских хуситов на идущие из Азии в Европу контейнерные суда могут привести к тому, что немецкие импортеры в 2024 году еще больше сократят закупки китайской продукции, поскольку ее доставка станет более дорогой и менее надежной с точки зрения сохранности и сроков. Ведь магазинам модной одежды, к примеру, нужны гарантии, что заказанный сезонный товар поступит точно в оговоренные сроки, а заблаговременно складировать его нельзя, потому что продукция должна учитывать последние веяния моды.

Быстрый рост поставок китайских электромобилей в ФРГ

Но есть одна статья китайского импорта в Германию, указывают эксперты GTAI, которая показала в прошлом году, вопреки общему тренду, значительный рост более чем на треть, пусть и отчасти благодаря эффекту низкой базы. Это поставки в Германию автомобилей Made in China и запчастей к ним. Эти поставки выросли примерно на 36% и достигли 7 млрд евро.

Электромобили китайской компании BYD на Международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 Фото: Leonhard Simon/REUTERS

Отметив, что в 2023 году Китай впервые обогнал Японию по числу экспортированных автомобилей (31 января это фактически подтвердили в Токио), эксперты GTAI подчеркнули: "Особенно китайские производители электромобилей готовятся к масштабной экспансии и все более настойчиво рвутся на международный рынок".

Иными словами, в немецком внешнеторговом агентстве исходят из того, что на фоне дальнейшего общего сокращения импорта китайских товаров в Германию немцы в ближайшие годы будут все чаще покупать автомобили из Китая. Но это, отметим, будут не машины с двигателями внутреннего сгорания, которые хлынули сейчас в Россию, а более технологичные и, как правило, более дорогие электромобили.

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