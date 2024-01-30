Экономика ФРГ к концу 2023 года сократилась на 0,3 процента

Объем внутреннего валового продукта (ВВП) Германии в четвертом квартале 2023 года сократился: Федеральное статистическое ведомство во вторник, 30 января, подтвердило свои первые прогнозы от середины января, согласно которым экономика ФРГ с октября по декабрь сократилась, с учетом элиминирования ценовых, сезонных и календарных колебаний, на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным статистического ведомства, объем ВВП Германии за целый 2023 год сократился тоже на 0,3 процента. По мнению экспертов, в минувшем году экономика ФРГ особенно сильно страдала от высоких цен, неблагоприятных условий финансирования и слабого спроса как внутри страны, так и за ее пределами.

Экономисты отмечают, что в европейском сравнении показатели немецкой экономики тоже выглядят слабо. На 2024 год прогнозы остаются мрачными. По оценкам Мюнхенского института экономики ifo, в нынешнем году ВВП Германии сократится еще на 0,2 процента, поскольку, вдобавок к продолжающемуся снижению спроса, предприятия сталкиваются с целым рядом таких "особых факторов", как высокий уровень заболеваемости сотрудников и забастовки на железных дорогах.

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