Экономисты хотят отменить фиксированную цену на книги в ФРГ

Фиксированная цена на книги в Германии защищает интересы мелких книготорговцев. Но глава ZEW предлагает поддерживать их иным способом и указывает на дороговизну книг для молодых читателей.

Председатель Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме Ахим Вамбах (Achim Wambach) призвал отменить фиксированную цену на книги (Buchpreisbindung). "Книги слишком дороги для молодых читателей, поэтому фиксацию следует снять", - привело издание Rheinische Post его слова в среду, 5 июня.

Небольших книготорговцев лучше поддерживать другими способами, например, с помощью субсидий на местные культурные мероприятия, пояснил Вамбах. Он сослался на успешный опыт Великобритании и Швейцарии, которые отменили аналогичную практику несколько лет назад. В то же время экономист не пояснил, как ZEW относится к перспективе подорожания книг в случае отказа от фиксированной стоимости.

Действующая в Германии практика защищает интересы мелких книготорговцев и не позволяет крупным сетям, которые могут закупать издания оптом, продавать их по демпинговым ценам. Это правило распространяется как на бумажные, так и на электронные книги. Издательская цена может колебаться лишь в ограниченных пределах.

Реформа Крёнера

Густав Адольф Крёнер Фото: dpa/picture alliance

Фиксированная цена на книги существует в ФРГ на законодательном уровне с 2002 года, однако появилась в Германии еще в 1888 году в виде соглашения участников отрасли. Ее инициатором стал Густав Адольф Крёнер (Gustav Adolf Kröner) издатель и председатель Биржевого союза немецких книготорговцев, расположенного в Лейпциге.

"Продажа новых книг населению по ценам, при которых, по мнению беспристрастных экспертов, устойчивая розничная книжная торговля, распространяющаяся на всю немецкоязычную территорию, уже не может существовать, в равной степени вредна по своим последствиям для писателей, книготорговцев и издателей", - заявил он на заседании союза в 1884 году.

А вот от одинаковых рыночных условий выиграли бы все участники рынка, подчеркивал Крёнер. Издательства получили бы возможность предлагать свои книги, особенно новинки, по всей стране. Для книготорговцев и покупателей выгода заключалась в книжных складах, которые можно было открыть и в небольших городах. А малоизвестные авторы благодаря реформе могли не бояться вытеснения с рынка.

Проект фиксированных цен и некоторые другие идеи председателя Биржевого союза немецких книготорговцев были одобрены на собрании объединения в 1887 году и введены годом позднее. Сейчас этот шаг известен как реформа Крёнера.