Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Маргит Ауэр (Margit Auer ) - самая успешная современная детская писательница в Германии. В рамках праздника чтения Käpt'n-Book , который в 2022 году отпраздновал свой 20-летний юбилей, автор серии книг "Школа магических зверей" ("Schule der magischen Tiere") провела несколько встреч со своими читателями в Бонне.

DW побывала на чтениях немецкой писательницы в боннском театре юного зрителя Junges Theater Bonn . В этот вечер сцена была отдана Маргит Ауэр, которая с актерским мастерством представила отрывки из своих произведений. В эксклюзивном интервью для DW автор самой популярной серии книг для детей в Германии рассказала о магических зверях, причинах своего феноменального успеха и о том, что у нее общего с Джоан Роулинг.

DW: Вы сильно переживаете по поводу того, что не стали почтальоном? Ведь об этом вы мечтали с детства.

Маргит Ауэр: Нееет! Я совсем не расстроилась. Ребенком я и подумать не могла о том, что когда-нибудь стану писательницей. Я, конечно, очень много читала. Но что я смогу стать писательницей, не могла себе даже представить. А быть почтальоном, мне казалось, весело. Наш почтальон был очень милым человеком. Классная работа, думала я: он ездит на своем желтом велосипеде, болтает с людьми, разносит почту. Мне казалось, я тоже могу стать почтальоном. Но вышло, как видите, по-другому.

- После окончания вуза вы довольно долго еще работали журналисткой. И пробовали уже писать книги, но поиски издательства, готового опубликовать вас, затянулись. Как вы это объясняете? Ваши манускрипты были еще недостаточно хорошими? Или вам просто не везло?

- Об этом, конечно, лучше судить со стороны. Я была уверена, что мои манускрипты - просто замечательные, но найти издательство, как оказалось на практике, было не так просто. И хотя ежегодно в Германии выходят 8000 тысяч книг для детей, все места уже, к сожалению, заняты. Пробиться действительно очень трудно. Необходимо запастись терпением. Недостаточно просто послать хороший манускрипт с милыми героями и сюжетом. Нужно что-то оригинальное. С магическими животными это сработало.

- Как вы добились такого успеха со своей серией? Продано свыше восьми миллионов экземпляров.

- Такое невозможно предсказать. Я отдала свой манускрипт, и издательство решило сделать серию. Я только надеялась, что книги будут хорошо продаваться и я смогу писать дальше. Я не хотела заниматься писательством между делом. Это должно было стать моим основным родом деятельности. Но о таком успехе, конечно, нельзя было и мечтать.

- И потом в один момент вы проснулись знаменитой?

- Нет, нет. Я даже не знаю, стала ли я знаменитостью. Все дело в детях. Они полюбили мою историю с самого начала. Первый том вышел на рынок по цене 3,99 евро (Сейчас книга из серии Маргит Ауэр стоит в три раза дороже - 12 евро. - Ред.). Я тогда еще подумала, а хорошая ли это вообще идея? Но сразу было продано 30 тысяч экземпляров - и дети стали послами моей книги. Они рассказывали мою историю, дарили книги, делились ими с друзьями, читали на конкурсах чтецов, делали доклады в школе. На тот момент ни одна газета еще обо мне не написала, а дети меня уже заметили. Они сделали из этой историю такую сенсацию.

- Где вы берете идеи для своих книг. Ведь их уже 13 только в основной серии?

В Junges Theater Bonn идет спектакль "Школа магических зверей" по книге Маргит Ауэр Фото: JTB

- Очень сложный вопрос. На него, наверное, нет ответа. Я стараюсь смотреть на мир глазами ребенка и видеть. Что их смешит? Над чем они смеются? Какие перед ними стоят вызовы? Мне всегда казалось, что когда ребенок становится более самостоятельным и папа с мамой уже не решают за него всего вопросы, это самое особенное время. Первый раз переночевать не дома, первая поездка с классом, ссора с другом... Это так волнительно! Я как мама с интересом наблюдала за этим процессом и всегда отмечала, как дети гордятся, когда они сами находят решение. Это вдохновляет меня писать мои истории. Меня всегда напрягало в других книгах, когда вдруг появлялся папа и решал все проблемы. Я хочу, чтобы дети действовали сами.

- Вы говорили, что когда каждый ребенок получит своего магического животного, история еще не закончится. Почему вы сами так привязаны к этой истории?

Сцена из спектакля "Школа магических зверей", Junges Theater Bonn Фото: JTB

- Мои силы и время ограничены. Я сначала думала, что из профессиональных амбиций мне надо было бы написать еще что-то. Но мое творение - "Школа магических зверей". И это занимает много времени, доставляет такое удовольствие. Поэтому я решила все-таки сосредоточиться на этой книге. Очевидно же, что повторить такой успех будет невозможно. И я вас немного поправлю. Эта серия все-таки будет иметь конец. Когда у всех детей появятся магические животные, серия закончится. Возможно, будет какое-то отступление. И можно будет устроить большую встречу всех героев, но у серии будет большой финал, и он - не за горами. Думаю, еще три-четыре года у меня займет работа над этой серией.

- В реальной жизни нет магических зверей. Кто должен взять их роль на себя?

- Это мое главное послание. Я верю в счастливое детство. Это поразительно, как много дети могут вынести! Моя большая мантра, которую я хочу передать детям: чтобы они не закрывались, если что-то на душе. Если что-то на них давит, надо открыться. Это может быть учитель, соседка, старший брат. Важно - чтобы не было стыдно рассказать. Мне очень больно видеть одиноких детей, которые проводят все свое время с телефоном. Им не хватает друга.

- Ваши любимые герои?

Маргит Ауэр дает автограф после интервью DW Фото: DW

- Мне все нравятся, они все важны для моей истории. И эта вредная Хелена, она придает остроты моему повествованию. Анна-Лена, которой немного не хватает уверенности в себе, на нее я была похожа в детстве. Сейчас она в кино будет главной героиней. А животные всегда подходят детям по характеру. Лиса - умная, как Ида, у которой к тому же рыжие волосы. Красивая пара! Бенни немного медлителен, ему достается черепаха. Я очень люблю летучую мышь Евгению. Она открыла мне все двери. Ведь именно третий том, в котором она появляется, был моим первым манускриптом.

- Ваши книги переведена на 26 языков. Есть книги и на украинском, с ними связана особая история...

- Когда 24 февраля Путин напал на Украину, это было как раз время послабления ограничений, введенных в Германии в связи с пандемией, и нам, наконец, разрешили выступать с чтениями. Мы начали выступать, но в голове были мысли об этой ужасной войне. У меня возникло желание пожертвовать гонорар, но я не знала, как это сделать, мне хотелось сделать что-то личное. Я решила выкупить у издательства свои же книги на украинском языке, так как мне уже пришел запрос, можно ли получить книгу на украинском языке, чтобы подарить ребенку из Украины. Дома у меня была всего одна, и я начала думать, как достать книги. Вместе с коллегами из Международной библиотеки для молодежи мы узнали, где еще лежали на складах в Украине мои книги. Их транспортировка в Германию оказалась дороже, чем сама стоимость книг. Нам удалось привезти почти 300 экземпляров из Украины.

- Книги поступили в четыре библиотеки - в Аугсбурге, Ингольштадте, Мюнхене и Нюрнберге. Библиотеки для вас - особое место?

- Да, я пишу свои книги в университетской библиотеке. Я очень люблю эту особую атмосферу. В отпуске я всегда ищу библиотеки, смотрю, как они устроены в Швеции, Швейцарии, Нидерландах. Это магические места, открытые для каждого. В Дрездене очень понравилась библиотека. Она устроена как парк, такая философия. В библиотеках сегодня можно поиграть в шахматы, взять напрокат гитару, поиграть на фортепиано...

- В России ваши книги тоже выходили, с 2016 года. Потом был перерыв, но в 2022 году снова вышли первые два тома, правда уже в другом издательстве. Какие у вас сейчас отношения с Россией?

- Нет, наверняка, политических причин в смене издательства нет, но точно я сказать не могу. Этим занимается лицензионный отдел в Гамбурге. Они ведут переговоры с издательствами. Почему первое издательство перестало выпускать? Есть сроки, в которое издательство должно уложиться и выпустить следующую книгу, может, они не успели. И поэтому дали новому издательству.

- Но от вас лично не было такого порыва - прекратить сотрудничество с Россией?

- Нет. У меня было во время пандемии онлайн-чтение с детьми из Новосибирска. Гете-Институт собрал детей, которые изучают немецкий. Они читали на немецком. И я задала им вопрос, который всегда задаю детям в Германии. О каком магическом животном мечтают они? В России ответы были точно такие же, как в Германии. Пони, лошадка, которая поможет преодолевать препятствия. Сова, которая поможет делать домашние задания. Я была поражена, что дети так похожи. Дети везде одинаковые.

- Вы уже побили в Германии все рекорды. Есть еще цель?

- Я была бы очень рада, если бы книги появились на английском. На английский и американский книжные рынки очень сложно пробиться. Очень мало немецких авторов переводится на английский язык. Издательства просто в этом не заинтересованы, у них и так большой рынок англоязычной литературы. Но я была бы очень рада.

- Вас можно сравнить с Роулинг? Может, в этом причина, почему вашу историю не хотят выпускать на английском?

- Мне немного неловко от такого сравнения, я на самом деле почитаю Роулинг. Это просто сенсационно, чего она добилась. Я считаю, что она давно уже заслужила Нобелевскую премию, но ее не дают детским писателям. Да, наверное, можно сравнить, отчасти. Общее в том, как дети радуются выходу следующего тома. Такое в Германии ни одной серии еще не удавалось. Целый эпос получается. У меня никто не спасет мир, но развязка у меня тоже будет.