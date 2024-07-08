Моди в Москве. Какие претензии есть у Индии к России?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Москву. Ему есть что обсудить с российским президентом Владимиром Путиным.

В понедельник, 8 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди начал двухдневный визит в Москву. Это первая зарубежная поездка Моди на двустороннюю встречу после его переизбрания на пост главы правительства. И лидеры двух государств встречаются впервые после полномасштабного вторжения России в Украину. За это время у Индии накопился ряд вопросов, которые она хотела бы обсудить с Москвой.

Необычное решение Моди после переизбрания

Решение отправиться в Москву через месяц после переизбрания - необычное для Нарендры Моди. Предыдущие два срока начинались для него с поездок к соседям - например, в Бутан и Непал. Этот подход считался частью политики индийского правительства neighborhood first - "соседство прежде всего".

Алексей Захаров Фото: S. Satanowski/DW

Владимир Путин и Нарендра Моди не раз созванивались в последние два с половиной года. Но их личные встречи прекратились после того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Как рассказали DW эксперты из Индии, там негативно отнеслись к этому вторжению. Но своим сегодняшним визитом Нарендра Моди решил избежать впечатления, что отношения двух стран складываются не лучшим образом.

"Мне кажется, что сам визит больше нацелен на корректировку восприятия отношений, якобы они находятся не на том уровне, на котором должны, что они идут по наклонной, - говорит московский эксперт по российско-индийским отношениям Алексей Захаров. - Это стремление изменить такой имидж, а не столько попытка действительно наполнить сотрудничество новыми договоренностями.

Индию беспокоит торговый дисбаланс

Между тем на первый взгляд казалось, что отношения между двумя странами после начала российского вторжения в Украину стали переживать расцвет. После введения санкций и прекращения прямых поставок российской нефти на Запад, Индия получила возможность закупать нефть из России с изрядной скидкой. В прошлом году Индия импортировала российской нефти на рекордные 54,5 миллиарда долларов, сэкономив таким образом около 3 миллиардов долларов.

Свасти Рао Фото: S. Satanowski/DW

На фоне роста взаимного товарооборота до 65 миллиардов в Индии тем не менее встревожены огромным дисбалансом в торговле в пользу России. Из этих 65 миллиардов долларов более 90% приходится на импорт в Индию из России - в основном сырой нефти.

"В последние два-три года у нас не получалось много экспортировать в Россию", - говорит Свасти Рао из Института исследований и анализа обороны, который спонсируется Министерством обороны Индии. По ее словам, индийский экспорт затруднен из-за западных санкций, наложенных на некоторые компании, которые торговали с Россией. Кроме того, страны не смогли наладить механизм обмена рупий на рубли.

Россия срывает поставки оружия на фоне войны в Украине

Россия не только крупнейший поставщик нефти, но и один из крупнейших поставщиков оружия в Индию. Правда, Индию беспокоит, что Россия до сих пор не выполнила контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400, который страны заключили еще в 2018 году. При этом для Индии с ее территориальными конфликтами с Китаем и Пакистаном критически важно выполнение обязательств по военным контрактам.

"Учитывая ситуацию Индии с безопасностью, я не думаю, что индийское руководство захочет давать кредит доверия или оставлять на волю случая дату поставки оставшихся двух партий С-400", - сказала DW накануне встречи Свасти Рао.

Из-за ограниченных - из-за войны в Украине - возможностей России экспортировать вооружение Индия стала обращаться к другим поставщикам, таким как Франция и США. И, по словам Свасти Рао, после начала войны в Украине Индия вообще перестала размещать новые заказы на вооружения из России.

Индия останется нейтральной в российско-украинском конфликте

Вместе с тем Индия не хочет терять такого партнера как Россия в силу геополитических соображений. За последние два с половиной года, пока Моди не виделся с Путиным, президент России провел несколько встреч с главой Китая Си Цзиньпином. А Китай на протяжении десятилетий является главным соперником Индии в азиатском регионе.

Нандан Унникришнан Фото: S. Satanowski/DW

"Учитывая ситуацию в Украине, возникло ощущение, что Россия становится ближе к Китаю, поскольку она полностью разорвала свои связи с Западом", - выразил опасения Индии Нандан Унникришнан из Observer Research Foundation в Дели. По его словам, Индия нуждается в России из опасений, что Китай может стать "гегемоном" в Азии. "Индия не хотела бы, чтобы Россия стала младшим партнером Китая, так как Россия играет очень важную роль в геополитике Азии", - заметил Унникришнан.

Россия же, в свою очередь, пытается заручиться политической поддержкой Индии в войне с Украиной. По наблюдениям московского эксперта по индийско-российским отношениям Алексея Захарова, у многих российских чиновников в этом отношении есть даже завышенные ожидания. Все эксперты между тем сходятся во мнении, что Индия не станет отказываться от нейтралитета в войне России против Украине. Да и самому Моди, судя по заявлениям индийского МИД, важнее вернуть на родину завербованных Россией индийских наемников, чем ставить под удар отношения с Западом в случае поддержки России.