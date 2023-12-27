Почти всю свою нефть Россия продает Китаю и Индии

Около половины проданной на экспорт российской нефти в уходящем году пришлось на Китай, еще около 40 % было продано в Индию, заявил вице-премьер Новак. В 2023 году нефтегазовые доходы РФ оказались на уровне 2021 года.

По итогам 2023 года почти всю свою нефть Россия продала Китаю и Индии. На КНР в экспорте российской нефти приходится около 45-50 процентов, а доля Индии за два года выросла почти с нуля до 40 процентов, заявил в среду, 27 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак в интервью государственному телеканалу "Россия 24".

По его словам, Россия расширяла свои отношения с азиатскими странами еще до войны в Украине, а санкции ЕС и США лишь ускорили переориентацию на Восток. Доля Европы в экспорте российской нефти сократилась с 40-45 процентов до 4-5 процентов, отметил Новак.

По сообщениям СМИ, после начала войны в Украине Индия стала закупать у России сырую нефть со скидкой, перерабатывать ее и продавать европейским клиентам. Хотя эти закупки считаются законными, критики утверждают, что с их помощью удается обходить западные санкции.

Нефтегазовые доходы РФ - на уровне 2021 года

По словам Новака, на нефтегазовую отрасль приходится 27 процентов ВВП России и 57 процентов от экспортной выручки страны. Согласно приведенным им данным, нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят порядка 9 трлн рублей, примерно столько же, как и в 2021 году, но приблизительно на 2,5 трлн рублей меньше показателя 2022 года, когда на рынке были высокие цены на нефть.

При этом Россия ожидает, что цена на нефть марки Brent в 2024 году будет колебаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель, что учитывалось при формировании прогноза социально-экономического развития, заявил российский вице-премьер.

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