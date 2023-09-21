Власти России ограничили экспорт топлива

Правительство России в целях стабилизации внутренних цен на горючее, выросших в ходе уборочной кампании, в четверг, 21 сентября, по всей видимости, запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Ранее сообщалось о дефиците топлива в южных регионах России и в аннексированном Крыму.

Постановление правительства об ограничении экспорта топлива не опубликовано, пресс-служба кабинета премьер-министра РФ Михаила Мишустина и государственные агентства называют запрет "временными ограничениями" и не раскрывают их сути. Отмечается, что принятая мера призвана насытить топливом российский внутренний рынок.

Вице-премьер России Александр Новак 20 сентября заявил, что министры готовы к радикальным мерам для ограничения роста цен. На фоне ужесточения правил для производителей оптовые цены стали снижаться, но розничные так и не изменились, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской биржи.

Биржевая стоимость топлива в РФ

Даже после снижений бензин Аи-92 стоил 21 сентября 61,8 тысячи рублей за тонну, а летнее дизельное топливо, необходимое сельскохозяйственной технике и грузовикам, - 71,8 тысячи рублей за тонну. Еще 31 июля цена на него была ниже 57 тыс. рублей за тонну, то есть рост составил 25 процентов.

Причиной роста цен стали высокие цены на мировых рынках, девальвация рубля и резкое снижение правительством топливного демпфера - компенсации разницы цен в России и за границей, которую нефтяные компании получают из бюджета в обмен на сдерживание цен на внутреннем рынке. Размер этой компенсации был сокращен в целях экономии бюджета.

Смотрите также: