США ввели санкции за нарушение потолка цен на нефть из РФ

Под новые ограничения Минфина США попали три компании из Объединенных Арабских Эмиратов и Либерии вместе с принадлежащими им танкерами.

США ввели санкции в отношении двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и одной из Либерии, а также в отношении принадлежащих им танкеров за перевозку российской нефти, проданной дороже ценового потолка. Об этом сообщается на сайте управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов в пятницу, 1 декабря.

Под штрафные меры попали компании Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited из ОАЭ и HS Atlantica Limited из Либерии. Принадлежащие компаниям танкеры NS Champion, Victor Bakaev и HS Atlantica перевозили российскую нефть, проданную по цене выше 70 долларов за баррель, что является нарушением введенного ценового потолка, говорится в сообщении американского ведомства. Все активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам или компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.

"Обеспечение ограничения цен на российскую нефть является главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших партнеров по коалиции. Нацеливаясь на эти компании и их судна, мы поддерживаем двойную цель ценового потолка: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно содействуем стабильности мировых энергетических рынков", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Выашингтон обещает жестче следить за соблюдение ценового потолка

Страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия в прошлом году ввели ценовой полоток на российскую нефть в 60 долларов США за баррель. Ограничения, введенные из-за войны РФ против Украины, запрещают компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую дороже этой цены.

Как отмечало в ноябре агентство Reuters, рост мировых цен на нефть в этом году означает, что большая часть российской нефти несмотря на санкции торгуется выше предельного уровня. К осени 2023 года дисконт на российскую нефть упал с 40 долларов до 10 долларов, писало агентство Bloomberg.

Американские чиновники настаивали, что ограничения по-прежнему приводят к дополнительным расходам для Москвы, вынуждая ее полагаться на "теневой флот" из старых танкеров, более долгие рейсы и дорогие услуги. С середины ноября американские чиновники, ответственные за ограничительные меры, пообещали жестче следить за соблюдением потолка цен на российскую нефть, после чего начали вводить санкции в отношении нарушающих ограничение компаний и танкеров.

Смотрите также: