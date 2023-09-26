Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Экспортная выручка России от продажи нефти на фоне общего роста цен на нее растет, и Россия успешно обходит штрафные меры стран Запада, прежде всего так называемый ценовой потолок. С таким тезисом со ссылкой на данные статистики и выводы экономистов Киевской Высшей школы экономики (KSE) выступила в начале этой недели газета Financial Times. Если до середины лета нефтегазовые доходы России значительно сокращались, то в последнее время ситуация стала меняться уже в пользу Кремля. Означает ли это, что западные санкции против Москвы из-за возможности их обходить и высоких цен на рынке больше не работают?

"Я бы не сказал, что штрафные меры не работают, - считает политик Владимир Милов, работавший в прошлом замминистра энергетики РФ, - потому что, по данным российского Минфина, падение нефтегазовых доходов за 8 месяцев этого года - это последние данные, которые известны - это минус 38 процентов за год. Это сверхсерьезное падение, то есть меры работают. Единственное, что не работает, это пресловутый ценовой потолок".

Потолок цен на российскую нефть, и почему он не работает

Потолок цен на нефть из России вступил в силу с начала декабря 2022 года, его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Смысл штрафной меры - не позволить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель. Для этого компаниям из стран-инициаторов санкций было запрещено транспортировать российскую нефть и страховать танкеры с нею, если цена будет выше установленного потолка. Проблема только в том, что России удается продавать большую часть сырой нефти и нефтепродуктов в обход этой меры, например, не задействуя для продажи западных трейдеров и страховщиков, объясняет в разговоре с DW Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock), старший экономист Киевской школы экономики (KSE) и член Международной экспертной группы "Ермака-Макфола" по санкциям против РФ.

НПЗ в Индии: Германия покупает все больше (российской?) нефти из Индии Фото: Reliance Industries Limited in Jamnagar/dpa/picture alliance

То, что Россия попытается обойти потолок цен на нефть за счет перехода на иные логистические цепочки, было ясно еще до ввода "потолка", и расчет на то, что это окажется невыгодным, не оправдался, говорят эксперты. Сегодня в торговле российской нефтью много новых посредников, зарегистрированных, например, в Дубае, и есть основания полагать, что часть из них косвенно связана с самим же российским ТЭКом, говорит Хильгеншток.

Другая базовая проблема ценового потолка: отсутствие контроля за выполнением правил, определенных ценовым потолком, говорят эксперты. "Во-первых, довольно сложно проследить обратно, какими страховками кто пользуется, а, во-вторых, выполнение санкций недостаточно строго контролируется", - заметила в интервью DW профессор Мюнхенского института экономических исследований ifo, руководящая в нем центром изучения энергетики, климата и природных ресурсов Карен Питтель (Karen Pittel).

Сама идея и реализация ценового потолка для российской нефти не была продумана и "потолок" прописан только на бумаге, говорит Владимир Милов в интервью DW: "Мы должны понимать, что регуляторам нужно контролировать десятки тысяч транзакций, со страховщиками фрахтов, танкеров и так далее. Для начала, у стран большой семерки просто нет штата людей, которые бы этим занимались". К тому же, Милов напомнил, что на часть экспорта российской нефти ценовой потолок вообще не распространялся. "Мы часть нашей нефти, примерно там до четверти, продаем сразу на восток, по трубе "Восточная Сибирь-Тихий океан", где она торговалась выше потолка с самого начала". Речь идет не о сорте Urals, а светлой нефти сорта Espo.

Российская нефть попадает в ЕС через третьи страны?

В итоге, часть российской нефти, скорее всего, попадает через третьи страны в Евросоюз, вопреки ранее принятому эмбарго на прямые поставки нефти танкерами из РФ, о чем пишут СМИ в ФРГ. Доказательств нет, но резкий рост импорта нефтепродуктов из Индии заставляет предполагать, что именно так и происходит, говорит Карен Питтель.

Владимир Милов Фото: Claudio Furlan/picture alliance

Обход штрафных мер имеет для российской казны непосредственную выгоду - каждые десять долларов за баррель выше ценового потолка увеличивают нефтяные доходы РФ на 18 миллиардов долларов ежегодно, подсчитали Хильгеншток и его коллеги из KSE.

"Эффект от санкций значительный"

Беря в расчет все штрафные меры в отношении российской экономики, введенные за войну против Украины, эксперты говорят, что санкции в целом работают. "Россия потеряла много денег, то есть вот эмбарго (на покупку нефти из России. - Ред.) работает, и работает хорошо", - говорит Милов. Эффект от санкций в целом "значительный", согласен Беньямин Хильгеншток. Пострадали не только российские нефтегазовые доходы, но и резко уменьшились потоки инвестиций в Россию, нет прежнего положительного сальдо внешнеторгового баланса, что стало одной из основных причин слабости рубля.

По оценкам KSE, с февраля 2022 года Россия не досчиталась доходов на 100 миллиардов долларов от продажи нефти и порядка 40 миллиардов - от продажи природного газа. "Стакан наполовину полный", - резюмировал Беньямин Хильгеншток, имея в виду, что санкции Запада имеют ощутимый эффект на экономику РФ. Тем не менее, эффективность санкций снижается и в будущем ее необходимо обеспечить, говорится в последнем анализе экономистов из KSE.

Поиск способов "улучшить" санкции

Эксперты, опрошенные DW, предлагают различные способы, каким образом на фоне растущих цен на нефть на мировых рынках можно было бы усилить эффект и реализацию имеющихся санкционных механизмов. Член Международной экспертной группы "Ермака-Макфола" по санкциям Хильгеншток предлагает "сохранять потолок цен столько времени, сколько возможно" и даже снизить его с учетом оценки себестоимости добычи нефти в РФ. "60 долларов - это слишком высокий потолок, даже в этом случае Россия получает значительные доходы", - говорит эксперт.

В России усиливается дефицит нефтепродуктов в различных регионах страны Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Нужно усилить контроль за тем, чтобы Россия не могла продавать свою нефть дороже предельно установленной цены, а для этого следует использовать специальные сертификаты и проводить их регулярные проверки, уверен Хильгеншток. Также он предлагает "вернуться назад" и изменить ряд положений ценового потолка, например, введя более высокие стандарты по страховому покрытию нефтетанкеров, в том числе для их прохода через территориальные воды стран коалиции, согласившихся на потолок цен для российской нефти, добавил Хильгеншток.

Усилить санкции в рамках ценового потолка "сложно", признает Питтель. "В итоге встанет вопрос, насколько это все будет эффективно, если Россия все равно перенаправляет нефтяные потоки другим потребителям", - говорит она. Помимо попыток "тщательнее отслеживать" цены и логистику нефтяных поставок в рамках принятого потолка цен глава ifo Питтель предлагает задуматься над вводом эмбарго со стороны ЕС на сжиженный газ из России.

Владимир Милов полагает, что действие ограничений может быть усилено за счет попыток убедить третьи страны подключиться к санкциям Запада. "Ключевой покупатель российской нефти сегодня - это Индия. Я знаю, что западные страны много работают с Индией политически, чтобы прекратить их сотрудничество с путинским режимом. Где-то это, возможно, и сработает. Я вижу, например, что по покупке военной продукции у России с Индией уже возникают большие проблемы. Посмотрим, но кажется более эффективным напрямую работать с третьими странами", - резюмировал Милов.

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