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Страховщики повысили премии для танкеров в Черном море

Жан Рофе
23 августа 2023 г.

На фоне эскалации в Черном море страховая премия за "военные риски" для танкеров с нефтью и нефтепродуктами из РФ была увеличена с 1 процента от стоимости груза до 1,20-1,25 процента, пишет Reuters.

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Нефтяной танкер в порту Новороссийска (фото из архива)
Танкер в порту Новороссийска (фото из архива)Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

Страховые компании уведомили фрахтователей судов, работающих в российских портах Черного моря, о повышении дополнительных платежей за "военные риски". Об этом в среду, 23 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

Премии за "военные риски" были добавлены к общим расходам на страхование танкеров в 2022 году после начала военных действий РФ в Украине. Ситуация в Черном море в районе российских и украинских портов обострилась в середине июля на фоне выхода России из "зерновой сделки", а также обвинений РФ в атаках на ее черноморские порты.

Трейдеры утверждают, что пока эти события не нарушили отгрузки нефти и нефтепродуктов из российских черноморских портов, но риски растут.

Премия за "военный риск" выросла до 1,2-1,25% с 1%

По их словам, надбавки за "военные риски" были увеличены примерно с 1 процента от стоимости груза до примерно 1,20-1,25 процента. Это означает, что при отправке российской нефти в Индию каждый рейс будет стоить на 200 000 долларов США больше за один танкер Suezmax, который может перевозить 120 000-200 000 тонн. Общая стоимость страховой премии составит почти 1 млн долларов, подсчитало агентство.

Источники в отрасли отмечают, что увеличение премий коснулось в основном танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, тогда как для грузов из Казахстана премия осталась на уровне 1 процента.

"Поставки из России связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований повышать цены для всех, кто работает в российских черноморских портах", - сказал один из трейдеров.

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Сайт Reuters

Материал Reuters
www.reuters.com
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