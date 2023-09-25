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FT: РФ экспортирует большую часть нефти без ценового потолка

Олег Соколенко
25 сентября 2023 г.

России удалось вывести три четвертых экспорта нефти из-под ценового потолка, установленного странами Запада, пишет Financial Times. РФ может получить в 2023 году на 15 млрд долларов больше прибыли.

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Нефтяной танкер в порту Новороссийска, октябрь 2022 года
Нефтяной танкер в порту Новороссийска, октябрь 2022 годаФото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

России удалось вывести большую часть своего экспорта нефти из-под ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами Запада. Об этом пишет в понедельник, 25 сентября, газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Так, в августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая призвана служить рычагом для соблюдения ценового потолка. Это означает, что России, вероятно, удастся серьезно выиграть от продолжающегося роста цен на нефть, пишет FT. Стоимость барреля нефти российской марки Urals в июле находилась ниже отметки в 60 долларов, а сейчас поднялась до примерно 80 долларов. По подсчетам специалистов Киевской школы экономики (КШЭ), благодаря такой динамике и обходу "потолка", РФ может в 2023 году получить от экспорта нефти на 15 млрд долларов больше прибыли, чем могла бы в рамках ценового потолка.

Ранее в КШЭ подсчитали, что санкции, ограничения и возвраты привели к тому, что Россия с февраля 2022 года недополучила от экспорта нефти 100 миллиардов долларов. Однако при этом РФ удалось создать "теневой флот" танкеров для экспорта нефти без западной страховки и обслуживания, отмечает издание.

Масштабные нарушения потолка цен на нефть РФ

Еще в марте расследование, проведенное группой международных экспертов по заказу КШЭ, показало: введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть нарушается в крупных масштабах. Как следует из материалов расследования, 95 процентов нефти, отправленной на экспорт из порта Козьмино Приморского края РФ за первые три месяца 2023 года, были проданы в среднем по цене 73 доллара за баррель - то есть, горазо выше уровня потолка. Расследователи отмечали, что из Козьмино российская нефть идет в основном в страны Азии.

В августе агентство Bloomberg сообщало, что и западные компании закупают российскую нефть марки Urals с нарушением ценового потолка. По данным агентства, примерно 40 процентов всех судов, которые вывозят нефть РФ из портов на Балтийском и Черном морях, принадлежат западным компаниям, однако многие эти судовладельцы, а также страховщики утверждают, что не имеют возможности узнать точную цену, по которой был продан груз. При этом многие из судов, вывозящих нефть из РФ, по-прежнему страхуются через Лондон, утверждалось в материале.

Потолок цен на нефть из России был согласован странами G7, Евросоюзом и Австралией к декабрю 2022 года. Компаниям из стран-инициаторов санкций было запрещено транспортировать российскую нефть и страховать танкеры, которые перевозят российские нефтепродукты по ценам, превышающим 60 долларов за баррель.

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