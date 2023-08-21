Bloomberg: Нефть из РФ продают с нарушением ценового потолка

Западные компании покупают в России нефть марки Urals дороже, чем того требует установленный G7 потолок цен в 60 долларов за баррель.

Западные компании ведут закупки российской нефти марки Urals с нарушением ценового потолка, установленного странами "большой семерки" на уровне в 60 долларов за баррель, пишет в понедельник, 21 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По данным агентства, примерно 40 процентов всех судов, которые вывозят российскую нефть из портов на Балтийском и Черном морях, принадлежат западным компаниям, обязанным соблюдать ценовой потолок, но многие судовладельцы и страховщики утверждают, что не имеют возможности узнать точную цену, по которой был продан груз. При этом многие из судов, вывозящих нефть из РФ, по-прежнему страхуются через Лондон, утверждается в материале.

Есть сомнения в качестве проверки грузов

Как уточняется в публикации, западные компании вправе работать с российской нефтью при условии, что могут подтвердить, была ли она куплена по цене не выше 60 долларов за баррель. При этом возникают сомнения в том, насколько качественно проверяются грузы и почему продолжается предоставление таких услуг. Владельцы судов и страховщики пытаются выяснить, достаточно ли просто предоставить справку о покупке нефти с соблюдением ценового потолка.

При этом средняя цена нефти Urals в июле составляла 64,37 долларов за один баррель, но в реальности в балтийских и черноморских портах РФ ее цена достигала 71 доллара за баррель.

Нарушения ценового потолка и продажа российской нефти

Как писало 18 августа американское издание Wall Street Journal, США пригрозили возможным введением санкций против турецких компаний, участвующих в российской нефтеторговле. По информации WSJ, с начала вторжения в Украину РФ удалось увеличить свою долю на некоторых мировых нефтерынках, например, обеспечивая сейчас около 40% импорта нефти в Индию (до войны - 3%).

Ранее, в апреле, немецкое издание Der Spiegel сообщало, что значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций через порт Козьмино в Приморском крае, при этом средняя продажная цена составляла 73 доллара за баррель.

В декабре 2022 года британское издание Financial Times рассказывало, что Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций.

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