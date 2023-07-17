Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Надежды на послековидный бум в КНР не оправдались. Россия сделала ставку на страну с растущими проблемами в экономике, а Пекину надо сохранить доступ к рынкам и технологиям Запада.

Об экономическом росте за год на 6,3% многие страны могут только мечтать. Именно такого увеличения ВВП Китай добился во 2-м квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило 17 июля в Пекине Государственное статистическое управление КНР. Однако внимание экспертов и СМИ привлекли другие показатели.

Резкое замедление роста квартал к кварталу

Эти показатели, по мнению австралийского банка Commonwealth Bank of Australia, свидетельствуют о том, что "послековидный бум в Китае окончательно закончился". Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупреждают, что 2023 год станет для Китая, скорее всего, "потерянным годом". Немецкая телерадиокомпания ARD сообщает из китайской столицы: "Становится все более очевидным, что экономика Китая находится в кризисе".

В апреле 2022 жизнь в Шанхае из-за локдауна практически замерла на два месяца Фото: Chen Si/AP Photo/picture alliance/dpa

Дело в том, что по сравнению со 2-м кварталом 2022 года китайская экономика в любом случае должна была показать мощный рост. Ведь в апреле-мае прошлого года в ряде крупных городов КНР из-за пандемии коронавируса действовали строгие карантинные меры, причем особенно жесткий локдаун почти на два месяца фактически парализовал один из ключевых экономических регионов КНР - город Шанхай, его окрестности и его порт. Так что на фоне прошлогодней низкой базы многие эксперты рассчитывали во 2-м квартале 2023-го на рост в 7,3%. А он оказался на целый процентный пункт ниже.

Однако пессимистичные комментарии вызвало вовсе не это. Если сравнивать не со слабыми прошлогодними данными, а с 1-м кварталом нынешнего года, то ВВП КНР вырос всего на 0,8%. Это весьма неплохой результат для высокоразвитых европейских стран, но для Китая с его гигантским населением и серьезными социально-экономическими проблемами такого темпа явно недостаточно. А главное: произошло резкое замедление по сравнению с первыми тремя месяцами нынешнего года, когда данный показатель (рост квартал к кварталу) составил 2,2%. Отсюда и вывод экспертов, что подъем, наблюдавшийся после снятия ковидных ограничений, выдохся.

Данные из Китая разочаровали рынок нефти

Весьма показательной является в этой связи реакция нефтяного рынка. На прошлой неделе котировки европейского сорта Brent впервые с конца апреля превысили отметку в 80 долларов за баррель, что многие аналитики объяснили слабеющим долларом. Из-за снижения его курса нефть становится дешевле для покупателей с евро и другими валютами, и это способствует как росту спроса на этот энергоноситель, так и долларовых цен на него.

Разгрузка нефтяного танкера в китайском порту Яньтай Фото: CFOTO/picture alliance

Однако в понедельник после публикации китайских статданных котировки вновь упали ниже этой отметки, и к полудню Brent подешевел до 78,5 долларов. Примерно на этом уровне и завершился биржевой день в Европе. Слабый экономический рост в Китае подрывает надежды экспортеров нефти на значительное увеличение глобального спроса, ведь КНР - крупнейший импортер этого энергоносителя. Поэтому замедление динамики китайского ВВП больше всех должно тревожить Россию, поскольку она в условиях нефтяного эмбарго западных стран и введенного ими ценового потолка на российские поставки связывает особые надежды с экспортом нефти и других энергоносителей именно в КНР.

Проблемы китайской экономики

Среди причин замедления экономического роста в Китае эксперты и СМИ называют продолжающийся кризис на рынке недвижимости, где сильно закредитованные девелоперы не могут распродать построенное жилье и не строят новое. Федеральное объединение торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) в своем комментарии указывает на "упорную потребительскую сдержанность" в КНР. Немецкая экономическая газета Handelsblatt в сообщении из Пекина особо подчеркивает рекордный уровень безработицы среди молодежи: согласно официальным данным, в июне работу не имели 21,3% жителей китайских городов в возрасте от 16 до 24 лет.

Контейнеровоз с китайским экспортом перед отправкой в порту Циндау на берегу Желтого моря Фото: STR/AFP/Getty Images

В этой ситуации сильно ориентированной на внешние рынки китайской экономике помог бы рост экспорта, но его объемы в июне как раз упали на 12,4% в годовом исчислении. Для Китая ключевые экспортные рынки - американский и европейский, а если брать ЕС, то немецкий. Однако отношения с США из-за усиливающейся геополитической напряженности серьезно ухудшились, а Германия оказалась этой зимой пусть и в технической, но все же в рецессии, что не стимулировало увеличение импорта.

К тому же правительство ФРГ под впечатлением тех кардинальных ошибок, которые были сделаны в энергетическом сотрудничестве с Россией, только что впервые представило национальную стратегию по КНР, призванную предотвратить чрезмерную зависимость немецкой экономики от Китая. Эта стратегия предполагает не разрыв торгово-экономических отношений с КНР, но снижение рисков от слишком плотных отношений. Увеличению китайского экспорта в Германию и росту немецких инвестиций в КНР это явно не будет способствовать, особенно в среднесрочной перспективе.

Близость к Москве мешает отношениям Пекина с Западом

Тем более, что в Китае "кончился бум" и происходит "структурное замедление темпов роста", подчеркивает Немецкий федеральный банк (Bundesbank) в своем ежемесячном обзоре. Его тоже опубликовали 17 июля, так что писался он явно до обнародования в Пекине нынешней разочаровывающей статистики.

Мюнхен, 22 июня 2023. Китайский премьер Ли Цян знакомится в штаб-квартире Siemens с новыми технологиями Фото: Ding Haitao/Xinhua News Agency/picture alliance

По мнению экспертов бундесбанка, дальнейшие перспективы экономики КНР в значительной мере зависят от того, в какой мере выработавшую свой ресурс экспортно-ориентированную модель развития удастся трансформировать в инновационную модель развития. "В условиях огромного влияния государства на экономическую и общественную систему успех не гарантирован", - подчеркивается в обзоре. Один из решающих факторов, говорится в нем далее, будет состоять в том, сможет ли КНР сохранить доступ к самым передовым технологиям на мировом рынке.

Иными словами, сумеет ли КНР избежать дальнейшего обострения конфликта с США и предотвратить значительное ухудшение отношений с Евросоюзом. При этом совершенно очевидно, что угрозы Пекина в адрес Тайваня и очевидная политическая поддержка воюющей в Украине России повышают вероятность дальнейших ограничений доступа китайских компаний к западным технологиям и чреваты санкциями.

Таким образом, Россия в своей политико-экономической переориентации на Китай сделала ставку на страну, в которой из-за обостряющихся структурных проблем существенно замедляется рост ВВП. В этой ситуации КНР выгодно и дальше наращивать экспорт на российский рынок, но не инвестировать в развитие производства в самой РФ. При этом слишком большое сближение с Россией Пекину не выгодно, поскольку может еще больше осложнить отношения с Западом - основным рынком сбыта и источником новейших технологий.

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