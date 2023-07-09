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Глава Минфина США видит шанс на продуктивный диалог с КНР

Анатолий Арни
1 ч. назад

Джанет Йеллен назвала свой визит в Китай продуктивным, указав, что Вашингтон и Пекин могут "отчетливо и прямо" обсуждать разногласия.

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Глава Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине
Джанет Йеллен на пресс-конференции в ПекинеФото: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

У США и Китая есть серьезные разногласия, но отношения между странами укрепляются, заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, выступая, в воскресенье, 9 июля, на пресс-конференции в Пекине по итогам своей четырехдневной поездки в КНР. По словам главы американского Минфина, около 10 часов двусторонних встреч с высокопоставленными представителями КНР были "прямыми, предметными и продуктивными".

"Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи", - указала чиновница. Цель поездки, по ее словам, заключалась в установлении и углублении связей с новой экономической командой КНР, снижении риска недопонимания и прокладывании пути к сотрудничеству стран в таких областях, как изменение климата и долговой кризис.

США не стремятся отдалиться от КНР в экономических отношениях

У Вашингтона нет намерений по отдалению от Китая в плане экономических отношений, подчеркнула Йеллен. Подобный шаг стал бы "катастрофическим для обеих стран и дестабилизирующим для мира", добавила глава Минфина США. Но при этом Вашингтон хочет видеть "открытую, свободную и справедливую экономику", а о разногласиях необходимо сообщать "отчетливо и прямо", отметила она.

В ходе визита Йеллен также обсуждала с собеседниками в Пекине войну РФ против Украины. По словам главы Минфина США, она указала на недопустимость материальной поддержки РФ в войне со стороны китайских организаций и уклонения от санкций, введенных в отношении Москвы.

Сложные отношения из-за Тайваня и обвинений в шпионаже

В последние месяцы Пекин не раз высказывал недовольство коммуникацией представителей США с Тайванем. В августе 2022 года остров, который Китай считает своей провинцией, посетила Нэнси Пелоси, бывшая на тот момент спикером Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, Вашингтон продает Тайваню вооружения, хотя и поддерживает официальные дипломатические отношения лишь с Пекином согласно "политике одного Китая".

В конце мая США обвинили Китай в агрессивном маневре истребителя, пролетевшего "прямо перед носом" у американского самолета RC-135 над Южно-Китайским морем. В то же время КНР отклонила просьбу Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран во время Ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходил в Сингапуре. Однако в середине июня председатель КНР Си Цзиньпин неожиданно провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Вашингтон также неоднократно обвинял Пекин в шпионаже. Одним из последних поводов для этого стал китайский аэростат, обнаруженный над территорией США в начале февраля. Минобороны Соединенных Штатов указывало, что на аппарате было установлено оборудование, позволявшее вести фото- и видеосъемку, а президент США Джо Байден в связи с инцидентом приравнял китайского лидера  к "диктаторам". Однако в конце июня Пентагон уточнил свою позицию, заявив, что воздушный шар все же не собирал разведданные.

США хотели добиться отмены экономических преференций для Китая

В конце марта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях.

Статус позволяет Пекину получать ряд преференций и займы в организациях. Однако Китай "злоупотребляет своим статусом", так как его экономика по размерам уступает только американской, отмечали авторы документа. При этом о дальшнейшем продвижении законопроекта не сообщалось.

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