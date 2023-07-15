  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Пекин призвал ЕС "прояснить" стратегические отношения с КНР

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Китайский дипломат встретился с верховным представителем ЕС. Брюссель должен "прояснить позиционирование стратегического партнерства между двумя сторонами", заявил Боррелю Ван И.

https://p.dw.com/p/4TwgX
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И
Ван ИФото: picture alliance/dpa

Пекин призывает Евросоюз "прояснить" стратегические отношения с КНР. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И. Он встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Индонезии, где прошла встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил МИД КНР.

ЕС должен "прояснить позиционирование стратегического партнерства между двумя сторонами и продвигать отношения между Китаем и Евросоюзом", подчеркнул Ван И. ЕС "не должен колебаться", а тем более поощрять "слова и действия, которые переводят стрелки часов назад", добавил он.

"Фундаментального конфликта интересов нет"

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов", - уверен китайский дипломат. Стороны не должны политизировать экономические вопросы, процитировало Вана И агентство Xinhua. Говоря о войне России против Украины, он отметил, что Китай поддерживает "создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности". Пекин "привержен продвижению мирных переговоров", приводит его слова агентство AFP.

Правительство Германии 13 июля представило обновленную стратегию по КНР. "Экономическая интеграция с Китаем должна быть сохранена. Однако мы хотим уменьшить зависимость в критически важных областях, чтобы смягчить риски", - говорилось в документе.

В то же время в нем отмечалось, что китайский рынок по-прежнему имеет большое значение для многих компаний. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула важность поддержания сотрудничества с Пекином: "Потому что нам нужен Китай, но и Китай нуждается в нас, в Европе".

Смотрите также:

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика15 ноября 2021 г.01:51 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне

Bloomberg: ЕС и ЕЦБ спорят по поводу замороженных активов РФ

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество9 ч. назад
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество20 ч. назад
Алексей Пацко в Нюрнберге

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Общество20 ч. назад
Экс-премьер правительства России Михаил Касьянов во время интервью Константину Эггерту

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Политика22 ч. назад
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты9 ч. назад
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Экономика и бизнес20 ч. назад
На главную страницу