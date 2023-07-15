Пекин призвал ЕС "прояснить" стратегические отношения с КНР

Пекин призывает Евросоюз "прояснить" стратегические отношения с КНР. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И. Он встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Индонезии, где прошла встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил МИД КНР.

ЕС должен "прояснить позиционирование стратегического партнерства между двумя сторонами и продвигать отношения между Китаем и Евросоюзом", подчеркнул Ван И. ЕС "не должен колебаться", а тем более поощрять "слова и действия, которые переводят стрелки часов назад", добавил он.

"Фундаментального конфликта интересов нет"

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов", - уверен китайский дипломат. Стороны не должны политизировать экономические вопросы, процитировало Вана И агентство Xinhua. Говоря о войне России против Украины, он отметил, что Китай поддерживает "создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности". Пекин "привержен продвижению мирных переговоров", приводит его слова агентство AFP.

Правительство Германии 13 июля представило обновленную стратегию по КНР. "Экономическая интеграция с Китаем должна быть сохранена. Однако мы хотим уменьшить зависимость в критически важных областях, чтобы смягчить риски", - говорилось в документе.

В то же время в нем отмечалось, что китайский рынок по-прежнему имеет большое значение для многих компаний. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула важность поддержания сотрудничества с Пекином: "Потому что нам нужен Китай, но и Китай нуждается в нас, в Европе".

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