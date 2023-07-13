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Правительство ФРГ представило стратегию по Китаю

Виталий Кропман
27 мин. назад

Берлин не намерен кардинально менять курс в отношении Пекина, но хотел бы нивелировать экономические риски и уменьшить зависимость в критически важных областях экономики.

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Флаги Германии и Китая в Пекине
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Правительство Германии хочет уменьшить экономическую зависимость от Китая - но не кардинально менять курс. "Правительство Германии не стремится отделиться от Китая. Экономическая интеграция с Китаем должна быть сохранена. Однако мы хотим уменьшить зависимость в критически важных областях, чтобы смягчить исходящие от них риски".- говорится в стратегии по Китаю, представленной в четверг, 13 июля.

Чем дальше Китай отходит от "норм и правил" международного порядка, тем большей проблемой могут оказаться критические зависимости отдельных секторов немецкой экономики или компаний от китайского рынка, говорится в документе. "Правительство Германии работает над снижением рисков в экономических отношениях с Китаем", - цитирует стратегию агентство dpa. В то же время, как отмечается в документе, китайский рынок по-прежнему имеет большое значение для многих компаний.

Германия нуждается в Китае, но и Китай - в Европе

Далее в стратегии указывается, что пандемия коронавируса выявила зависимость Германии, например, в области медицинских технологий и фармацевтики. Существуют также критические зависимости в других важных областях, таких как редкоземельные металлы и технологии, необходимые для энергетического перехода. "Концентрация на нескольких или только на одной стране происхождения полуфабрикатов, промежуточной и конечной продукции может привести к зависимости в критических областях. Это стало очевидным и на примере России", - указывается в документе.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) первоначально хотел дать немецким компаниям более конкретные рекомендации по снижению рисков. Он уверен, что следует избегать односторонней зависимости, например, в плане важных сырьевых ресурсов, расширять маршруты поставок и осваивать новые рынки за пределами Китая.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к сотрудничеству с Китаем, несмотря на все различия и риски. "Мы хотим сотрудничать с Китаем", - написала глава внешнеполитического ведомства в Twitter в связи с принятием первой китайской стратегии правительства Германии. "Потому что мы нуждаемся в Китае, но Китай также нуждается в нас, в Европе", - добавила она. По словам Бербок, это касается экономического развития Германии, честной конкуренции и борьбы с глобальным потеплением. "Здесь успеха можно добиться только вместе с Китаем", - считает Бербок.

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