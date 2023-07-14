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В Пекине критикуют стратегию Германии по Китаю

Виталий Кропман
60 мин. назад

Представитель МИД КНР назвал 61-страничный документ "контрпродуктивным", обвинил ФРГ в протекционизме и выразил надежду, что Берлин "всесторонне и объективно" посмотрит на события в Китае.

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Флаги Китая и Германии в Пекине
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Министерство иностранных дел КНР подвергло критике новую стратегию правительства Германии в отношении Китая. На пресс-конференции в пятницу, 14 июля, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь назвал 61-страничный документ "контрпродуктивным". Он "только усугубит раскол мира", - цитирует чиновника агентство dpa.

Вэньбинь также обвинил правительство Германии в протекционизме. Была выражена надежда, что Берлин "всесторонне и объективно" посмотрит на события в Китае.

Федеральный кабинет министров 13 июля после многомесячных обсуждений впервые принял стратегию по Китаю. "Правительство Германии не стремится отделиться от Китая. Экономическая интеграция с Китаем должна быть сохранена. Однако мы хотим уменьшить зависимость в критически важных областях, чтобы смягчить исходящие от них риски",  - указывается в документе. В стратегии Берлин также обвиняет Пекин в серьезном нарушении прав человека и подрыве международного права своей агрессивной политикой в Индо-Тихоокеанском регионе. "Поведение и решения Китая означают, что элементы соперничества и конкуренции в наших отношениях в последние годы усилились", - отмечается в документе.

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