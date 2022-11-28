Канада представила стратегию для Индо-Тихоокеанского региона

Оттава выделит на инвестиции в Индо-Тихоокеанском регионе около 2,3 млрд канадских долларов. Основное внимание в новой стратегии уделено развитию отношений с Китаем.

Власти Канады обнародовали новую экономическую и дипломатическую стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, выделив почти 2,3 млрд канадских долларов (1,65 млрд евро) на инвестиции в регионе. Документ опубликован на сайте правительства страны в воскресенье, 27 ноября.

"Эта стратегия представляет собой всеобъемлющую дорожную карту для углубления нашей деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе в течение следующего десятилетия, увеличения нашего вклада в региональный мир и безопасность, укрепления экономического роста и устойчивости", - говорится в описании.

Порядка 540 млн долларов планируется выделить на развитие кибербезопасности в регионе, усиление военно-морского присутствия Канады в нем и расширение участия канадских Вооруженных сил в региональных военных учениях.

240,6 млн пойдут на расширение торговли и инвестиций в регионе, 750 - на развитие там частного сектора в рамках инициативы FinDev Canada.

Китай - "все более разрушительная держава"

Значительная часть стратегии посвящена развитию отношений Канады с Китаем, который в документе называется "все более разрушительной мировой державой". "Китай стремится преобразовать международный порядок в более благоприятную среду для интересов и ценностей, которые все больше расходятся с нашими", - подчеркивается в стратегии.

В документе признается, что "огромные размеры и влияние Китая делают сотрудничество необходимым для решения некоторых экзистенциальных проблем в мире, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия, глобальное здравоохранение и распространение ядерного оружия", а экономика Китая предлагает "значительные возможности для канадских экспортеров".

"Канада всегда будет бескомпромиссно защищать свои национальные интересы. Наш подход к Китаю основан на реалистичной и трезвой оценке сегодняшнего Китая. В областях, где существуют глубокие разногласия, мы бросим вызов Китаю", - говорится в стратегии.

Как отмечает агентство Reuters, правительство премьер-министра Джастина Трюдо стремится диверсифицировать торгово-экономические связи, которые в подавляющем большинстве зависят от США. На Соединенные Штаты приходится 68 процентов двухсторонней торговли страны, а на Китай лишь 7 процентов, пишет Reuters.

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