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Джастин Трюдо (фото из архива)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (фото из архива)Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
ПолитикаКанада

Канада объявила о помощи ВСУ и новых санкциях против РФ

Жан Рофе
1 ч. назад

Канада выделяет Украине еще $500 млн военной помощи и вводит санкции против 23 россиян, сообщил Джастин Трюдо. Россия в ответ закрыла въезд для 100 граждан Канады.

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Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн долларов, а также введет санкции против еще двух десятков российских граждан. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите G20 на Бали в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте канадского правительства.

"Пока Россия продолжает свое жестокое и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет и дальше стоять бок о бок с украинским народом и нашими союзниками, защищая наши общие ценности мира, демократии и прав человека, - говорится в сообщении. - Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы поддержать Украину и привлечь к ответственности Россию".

Отмечается, что новый пакет помощи дополнит выделенные ранее 3,4 млрд долларов, также направленные Киеву для защиты от российского вторжения. Средства пойдут на закупку военного оборудования, средств наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

Кроме того, Канада вводит дополнительные санкции против российских физических лиц, говорится в сообщении. В санкционный список войдут 23 гражданина РФ, "причастные к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции", включая сотрудников полиции, прокуроров, судей и работников тюрем.

Россия ввела санкции против Джима Керри и внука Бандеры

Россия в свою очередь ввела персональные санкции против ста граждан Канады "которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", сообщает МИД РФ. Среди лиц попавших под санкции, - актер Джим Кэрри, автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера.

В заявлении российского ведомства отмечается, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады. Гражданам Канады, включенным в черный список, запрещается въезд в Россию.

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