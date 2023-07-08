Байден посоветовал Си быть осторожным в отношениях с Москвой

Президент США пересказал свой разговор с председателем КНР об уходе американских корпораций с российского рынка после начала войны в Украине и зависимости Пекина от западных инвестиций.

Президент США Джозеф Байден указал председателю КНР Си Цзиньпину на необходимость быть осторожным в свете встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным и зависимости Пекина от западных инвестиций. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были опубликованы в пятницу, 7 июля.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из РФ. А вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", - пересказал Байден фрагмент диалога с Си. Как подчеркнул глава Белого дома, он объяснил председателю КНР, что его слова являются "не угрозой, а наблюдением".

На вопрос, каков был ответ Си, Байден сказал: "Он слушал и не ... спорил". По мнению главы Белого дома, Китай не оказывает безусловную поддержку России. Президент США не уточнил, когда именно произошла его беседа с Си.

В марте Си приезжал с визитом в Москву

Лидеры Китая и России встречались в Москве в марте. Кроме того, Си и Путин приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-формате в июле.

Отношения между США и Китаем в последние годы обострились из-за споров по вопросам национальной безопасности, включая Тайвань, войну России против Украины, запреты Вашингтона на экспорт передовых технологий и проводимую Пекином промышленную политику.

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