Китай возмущен высказыванием Байдена о "диктаторе" Си

Официальный Пекин в среду, 21 июня, назвал "открытой политической провокацией" высказывание президента США Джо Байдена в котором он приравнял китайского лидера Си Цзиньпина к "диктаторам". Эти слова были "нелепыми и безответственными", они не соответствуют "элементарным фактам" и унижают "политическое достоинство Китая" заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Накануне, выступая на благотворительном мероприятии Демократической партии в штате Калифорния, президент США высказался по поводу китайского воздушного шара, сбитого над США в феврале. "Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большой позор для диктаторов", - отметил Байден.

Заявление президента США было сделано через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине отметил, что эту страницу в двусторонних отношениях "надо перевернуть", а Си Циньпин после встречи с главой американской дипломатии заявил о "прогрессе" в отношениях двух стран, значительно ухудшившихся в последние годы.

В Москве заявили о непредсказуемости политики США

Кремль также отреагировал на заявление Байдена. Пресс-секретарь президента РФ указал на противоречие между комментарием Байдена и усилиями Блинкена по ослаблению напряженности в отношениях с Пекином. "Это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости.", - сказал Песков.

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