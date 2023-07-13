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Экономические показатели Китая сократились более ожидаемого

Виталий Кропман
1 ч. назад

Экспорт Китая в июне упал на 12,4 процента в годовом исчислении, импорт сократился на 6,8 процента. Аналитики допускают замедление темпов роста второй по величине экономики мира до 3 процентов в год.

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Грузовик в китайском порту
ЛяньюньганФото: Wang Chun/CFOTO/picture alliance

Экспорт Китая в июне упал на 12,4 процента в годовом исчислении, а импорт сократился на 6,8 процента. Об этом в четверг, 13 июля, сообщают таможенные органы. Согласно проведенному ранее агентством Reuters опросу экономистов, экспорт должен был сократиться на 9,5 процента, а импорт - на 4,0 процента.

Падение экспорта стало самым сильным с момента начала пандемии COVID-19 более трех лет назад. Потребительские цены в июне балансировали на грани дефляции, а цены производителей падали самыми быстрыми темпами более чем за семь лет.

Замедление восстановления экономики после пандемии COVID-19

Вслед за резким подъемом в первом квартале 2023 года темпы восстановления экономики Китая после пандемии замедлились. В условиях сохраняющегося слабого мирового спроса производство замедляется, и аналитики вынужденно снижают свои прогнозы развития экономики КНР. Теперь, по их оценкам, политикам предстоит считаться с перспективой длительного замедления темпов роста второй по величине экономики мира до 3 процентов в год. Это менее половины от привычных показателей, характерных для последних десятилетий.

Южнокорейские поставки в Китай, являющиеся опережающим индикатором китайского импорта, в прошлом месяце упали на 19 процентов, что является самым незначительным снижением с октября 2022 года, но свидетельствует о сохранении слабого спроса на полупроводники и другие компоненты, используемые для производства электроники.

С момента вступления в должность в марте премьер Госсовета КНР Ли Цян не раз выступал с речами о принятии мер по стимулированию спроса и оживлению рынков, однако конкретных шагов было сделано недостаточно, и инвесторы проявляют все большее нетерпение, отмечает Reuters. Правительство установило скромный целевой показатель роста ВВП на текущий год - около 5 процентов, после того как экономика страны не достигла заявленных целей 2022 года.

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