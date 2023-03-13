В Китае съезд постановил обеспечить рост ВВП на 5 процентов

На фоне роста напряженности в отношениях с США Китай увеличит расходы на оборону на 7,2 процента. В то же время новый премьер Госсовета Китая Ли Цян выступил за расширение сотрудничества с США.

В Китае делегаты сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в понедельник, 13 марта, утвердили планы правительства о росте ВВП страны на уровне пяти процентов и увеличении расходов на оборону. На фоне роста напряженности в отношениях с США военные ассигнования в КНР будут увеличены на 7,2 процента - больше, чем общие расходы.

В то же время новый премьер Госсовета Китая Ли Цян призвал к расширению сотрудничества с США. "Сдерживание и давление никому не принесут пользы. Экономики двух стран сильно взаимосвязаны, а двусторонний товарооборот Китая и США по итогам прошлого года достиг новой рекордной отметки - 760 млрд долларов. Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать", - сказал Ли Цян.

Рост китайской экономики

Правительство КНР после прекращения политики нулевой терпимостью к коронавирусу с локдаунами и карантинами надеется на оживление китайской экономики. Для стимулирования конъюнктуры предусмотрена более высокая новая задолженность, чем в прошлом году. Объем дефицита в КНР должен составить около 3 процентов (в прошлом году 2,8 процента).

В принятом на сессии ВСНП отчете правительства о работе также предусмотрено создание в этом году 12 млн новых рабочих мест - на один миллион больше, чем в прошлом. Правительство запланировало безработицу на уровне 5,5 процента и инфляцию на уровне трех процентов.

Отчет правительства о работе был принят 2946 голосами при одном воздержавшемся, а военную программу руководства одобрили 2912 делегатов, 30 были против и 20 воздержались. С самой первой сессии в 1954 году не было ни разу, чтобы делегаты ВСНП не утвердили планов правительства КНР. Все важнейшие решения ранее принимает руководство коммунистической партии в узком кругу.

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