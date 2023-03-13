  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
На сессии ВСНП
Фото: NOEL CELIS/AFP/Getty Images
ПолитикаКитай

В Китае съезд постановил обеспечить рост ВВП на 5 процентов

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

На фоне роста напряженности в отношениях с США Китай увеличит расходы на оборону на 7,2 процента. В то же время новый премьер Госсовета Китая Ли Цян выступил за расширение сотрудничества с США.

https://p.dw.com/p/4OaWW

В Китае делегаты сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в понедельник, 13 марта, утвердили планы правительства о росте ВВП страны на уровне пяти процентов и увеличении расходов на оборону. На фоне роста напряженности в отношениях с США военные ассигнования в КНР будут увеличены на 7,2 процента - больше, чем общие расходы.

В то же время новый премьер Госсовета Китая Ли Цян призвал к расширению сотрудничества с США. "Сдерживание и давление никому не принесут пользы. Экономики двух стран сильно взаимосвязаны, а двусторонний товарооборот Китая и США по итогам прошлого года достиг новой рекордной отметки - 760 млрд долларов. Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать", - сказал Ли Цян.

Рост китайской экономики

Правительство КНР после прекращения политики нулевой терпимостью к коронавирусу с локдаунами и карантинами надеется на оживление китайской экономики. Для стимулирования конъюнктуры предусмотрена более высокая новая задолженность, чем в прошлом году. Объем дефицита в КНР должен составить около 3 процентов (в прошлом году 2,8 процента).

В принятом на сессии ВСНП отчете правительства о работе также предусмотрено создание в этом году 12 млн новых рабочих мест - на один миллион больше, чем в прошлом. Правительство запланировало безработицу на уровне 5,5 процента и инфляцию на уровне трех процентов.

Отчет правительства о работе был принят 2946 голосами при одном воздержавшемся, а военную программу руководства одобрили 2912 делегатов, 30 были против и 20 воздержались. С самой первой сессии в 1954 году не было ни разу, чтобы делегаты ВСНП не утвердили планов правительства КНР. Все важнейшие решения ранее принимает руководство коммунистической партии в узком кругу.

Смотрите также:

Западные эксперты об отношениях Китая с Россией

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Супруга и дочь российского оппозиционера Алексея Навального Юлия и Дарья Навальные на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе

"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Кино7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Маневры с участием немецких танков Leopard 2

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

Конфликты10 ч. назад
Приложение Tiktok

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Свобода слова12 марта 2023 г.
Китайский студент в университете Хемница

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Образование12 марта 2023 г.
Кладбище боевиков ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае

Демограф: Мы не узнаем число погибших россиян на войне

Демограф: Мы не узнаем число погибших россиян на войне

Политика12 марта 2023 г.
external

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Политика11 марта 2023 г.03:13 мин.
Путин и Меркель. Дрезден, 2006 год

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Культура11 марта 2023 г.
На главную страницу