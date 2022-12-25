Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

После радикального изменения антиковидной политики в Китае волнообразно растет число инфицированных. Страдают не только люди, но и экономика - и не в одной КНР.

Внезапный резкий поворот властей Китая от жесткой политики "нулевой терпимости к ковиду" к полной отмене практически всех мер по борьбе с пандемией вызвал беспокойство далеко за пределами страны. Тревогу усиливает кризис на местном рынке недвижимости, тлеющий уже много лет. Еще в июне Всемирный банк прогнозировал рост экономики КНР на 4,3% в 2022 году и на 8,1% в 2023-м. Сейчас ВБ снизил свои прогнозы - лишь 2,7% в текущем году и 4,3% в следующем. Эти цифры многие восприняли как сигнал того, что вторая экономика мира находится на грани глубокого кризиса.

В особенности то, как протекает пандемия в Китае, заставляет финансовых аналитиков по всем миру хмуриться все сильнее. Ведь случилось все то, что до первой недели декабря считалось совершенно немыслимым: китайское руководство прекратило масштабное тестирование населения и разрешило инфицированным изолироваться и выздоравливать дома. Им можно даже выходить на работу, если нет симптомов заболевания или они незначительны.

В одной из аптек Пекина, 14 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Жители КНР боятся заразиться ковидом

В то же время в стране сейчас регистрируется больше случаев заражения коронавирусом, чем когда-либо с начала пандемии. Особенно пострадала столичная агломерация. Многие китайцы остаются дома, опасаясь заразиться, что серьезно сказывается на уровне потребления. Часть магазинов закрыта, лекарств от гриппа не хватает. Если появляется информация, что в какую-нибудь торговую точку привезли противовирусный препарат Paxlovid, то его распродают за несколько часов.

Напуганные люди порой платят на черном рынке более 800 долларов за упаковку этого лекарства компании Pfizer, которое предназначено для защиты от тяжелого протекания ковида. Сообщатся, что во многих аптеках начата продажа парацетамола поштучно, потому что склады оптовых торговцев медикаментами опустели.

К таким последствиям привел неожиданный отказ Пекина в начале декабря от политики "нулевой терпимости к ковиду" - с массовым тестированием, жестким цифровым контролем, строгой изоляцией инфицированных и широкомасштабными локдаунами. Перед этим демонстранты в Шанхае и других экономических центрах страны, выйдя на улицы, призывали к прекращению политики "нулевого ковида", а в некоторых случаях - даже к отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

В итоге антиковидные меры, а также заявления партийного и государственного руководства об опасности для жизни этого заболевания в одночасье прекратились. Вместо этого официальные лица и китайские вирусологи стали сравнивать ковид с "обычным гриппом" или преуменьшать его значение, представляя лишь как простуду.

Акция протеста в Урумчи против жестких антиковидных локдаунов в Китае, 27 ноября 2022 года Фото: Thomas Peter/REUTERS

С тех пор число инфицированных в стране резко возросло, а в соцсетях появились видео с кадрами переполненных больниц. Говорят, что в Пекине и пригородах так много умерших от ковида, что крематории вынуждены работать круглосуточно, сообщает информагентство Bloomberg. Эксперты ссылаются при этом на спутниковые снимки и результаты анализа воздуха, которые подтверждают такой непрерывный режим работы крематориев. Сейчас они окружены нарядами полиции. Слишком большим представляется расхождение с официально обнародованными в Пекине цифрами скончавшихся от ковида.

Проблемы на китайском рынке недвижимости

В пересмотренном Всемирным банком прогнозе экономических перспектив Китая также указывается на кризис в сфере недвижимости и строительства, на долю которого приходится почти четверть объема производства в Китае. После многих лет роста продажи недвижимости во многих городах страны сейчас падают, целый ряд компаний-девелоперов и застройщиков борются за выживание. "Сохраняющаяся напряженность на рынке недвижимости может иметь широкие макроэкономические и финансовые последствия", - предупреждает Всемирный банк.

Свидетельство кризиса на рынке недвижимости: недостроенные дома в Чжумадяне, провинция Хэнань Фото: DW

На 2022 год Китай поставил перед собой цель добиться роста ВВП примерно на 5,5% - но цель сейчас стала недостижимой. И даже если бы она была достигнута, это все равно было бы наименьшим показателем за четыре последних десятилетия, не считая 2020 года - первого года пандемии.

Теперь китайская экономика должна еще справиться с последствиями внезапного изменения антиковидной политики властей. От размещения рабочих на фабриках до создания запасов лекарств или подготовки кроватей и дезинфицирующих средств - в эти дни на китайских фабриках и заводах делается все возможное, чтобы поддерживать производство и цепочки поставок. Промышленные компании Китая используют креативные подходы и запасаются впрок всем необходимым, чтобы противостоять наступлению ковида.

Тревожный взгляд на Китай

А экономические партнеры КНР по всему миру, затаив дыхание, следят за тем, как долго громадная сеть китайских заводов и фабрик, на долю которых приходится почти треть мирового промышленного производства, сможет выпускать свою продукцию.

Нефтегазовая компания Sinopec сравнивает свои меры по борьбе с ковидом с войной. Как сообщает Bloomberg, Sinopec, управляющая большей частью нефтеперерабатывающих заводов Китая, последовательно реализует планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы поддерживать производство в рабочем состоянии. Ключевые сотрудники изолированы от остальных кадров, введен запрет на отпуска. А производитель электромобилей компания Nio закупила для своих рабочих несколько грузовиков с медикаментами и оборудованием, чтобы не останавливать конвейер.

Что происходит, когда вирус все же прорывается на предприятие, сполна испытал на себе американский концерн Apple, когда еще осенью инфекция распространилась на китайском заводе его самого важного подрядчика - компании Foxconn. Результатом этого стали перебои в работе из-за локдаунов и периодическое массовое бегства сотрудников с опечатанного завода Foxconn в Чжэнчжоу. С того самого, где производятся почти все топовые модели iPhone для мирового рынка. Простои на нем из-за ковида привели к тому, что рождественские продажи флагманской модели iPhone 14 Pro провалились.

Volkswagen и BMW противодействуют пандемии

Аналогичная борьба с ковидом велась на предприятиях в США и Европе, казалось, уже целую вечность назад. Опыт того времени показывает, насколько сложно полностью не допустить проникновения вируса в заводские цеха.

На предрождественской неделе Volkswagen предписал части своих сотрудников на заводе в Фошане в провинции Гуандун работать в течение как минимум трех дней в двухсменном режиме, при котором каждая смена длится 11 часов. Цель - компенсировать производственные потери, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в компании. Изменения в график работы были внесены после того, как много сотрудников заболели. Завод FAW-Volkswagen в Фошане располагает мощностями по выпуску 600 000 автомобилей в год и производит разные модели под марками VW и Audi.

Для VW (на фото - один из автосалонов в Шанхае) Китай - самый важный рынок в мире Фото: Wang Gang/Costfoto/picture alliance

Хотя первые вспышки ковида после отмены большинства мер по борьбе с пандемией в КНР случились в крупных городах, таких как Пекин, волна омикрон-варианта теперь, по-видимому, распространяется и на важные промышленные регионы. Сообщается о вспышке в районе завода BMW в расположенном на севере страны Шэньяне, что побудило немецкий автоконцерн нанять новых работников для замены тех, кто заболел.

Смена антиковидной политики в Китае

В середине декабря ажиотаж вызвало исследование Гонконгского университета, из которого следует, что из-за резкого изменения политики властей в Китае без эффективной кампании по вакцинации от ковида могут умереть до миллиона человек. С другой стороны, более медленный отход от жесткой антиковидной политики, сопровождающийся продолжением вакцинирования и улучшенным доступом к противовирусным препаратам, может сократить число смертей более чем на четверть, прогнозируют исследователи из Гонконга во главе с врачем Габриэлем Люном.

Госпитализация пациента с ковидом в пекинскую больницу, 13 декабря 2022 года Фото: REUTERS TV/REUTERS

"Опыт остального мира показывает, что это (рост числа инфицированных. - Ред.) невозможно сдержать, - предупреждает Максимилиан Бутек (Maximilian Butek), глава Немецкой торговой палаты в Шанхае. - Компании рискуют, что заразятся все их сотрудники, и тогда на заводах никого не останется".

Volkswagen все еще борется с последствиями пандемии и проблемами с доставкой электронных компонентов. За первые одиннадцать месяцев 2022 года концерн из Вольфсбурга продал на 9,2% меньше автомобилей, чем за такой же период прошлого года. Однако в ноябре в Западной Европе наблюдалась особенно четко выраженная тенденция к росту - продажи выросли почти на треть, до 247 700 автомобилей. Таким образом, регион опередил даже самый важный для Volkswagen рынок - Китай, где продажи в ноябре упали почти на восемь процентов.

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