В КНР ежедневно регистрируют миллион заражений коронавирусом

Китай накрывает новая волна коронавируса - в стране ежедневно фиксируется около одного миллиона новых случаев инфекции. Власти опасаются распространения новых вариантов ковида. Все провинции должны выбрать по три больницы в каждом из трех городов, где еженедельно будут собираться пробы 15 инфицированных, десяти тяжело больных и всех умерших, сообщил директор Института вирусологии при национальном ведомстве здравоохранения КНР Су Вэньбо в пятницу, 23 декабря.

После расшифровки и анализа геномов все результаты лабораторных исследований должны быть сообщены в течение недели. Это может позволить наблюдать за нынешними омикрон-вариантами коронавируса, а также "возможными симптомами, путями передачи и патогенностью новых вариантов с потенциальными биологическими изменениями" в режиме реального времени, отметил Вэньбо.

Новые пики заражений

Согласно моделям, разработанным лондонским исследовательским институтом Airfinity, в Китае ожидаются пики заражаемости коронавирусом в январе и марте, ежедневное количество новых заражений может достичь соответственно 3,7 и 4,2 миллиона. В настоящее время власти оценивают ежедневное количество заражений в один миллион, а ежедневное количество смертей - в пять тысяч.

Китай после почти трех лет локдаунов, принудительных карантинов, отслеживания контактов инфицированных и массовых протестов 7 декабря неожиданно отказался от жесткой политики нулевой терпимости к ковиду. Власти обосновали это тем, что новые омикрон-варианты коронавируса уже не приводят к тяжелым случаям заболевания.

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