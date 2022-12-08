Белый лист бумаги - символ протестов

В интервью DW критик режима в Китае Ай Вэйвэй называет ограничения по коронавирусу "беспрецедентными в истории человечества", но он не верит в то, что у нынешнего протестного движения есть шансы что-то серьезно изменить.

"Китай не впервые сталкивается с коронавирусом", - подчеркнул китайский диссидент Ай Вэйвэй в интервью DW. В настоящее время художник проживает в Португалии со своей женой и ребенком. В последние три года власти Китая прибегали к строжайшим ограничениям прав и свобод своих граждан, ссылаясь на борьбу с коронавирусом. "Это беспрецедентно в истории Китая, а также всего человечества", - говорит Ай Вэйвэй. Таким образом, Китай ограничивает права человека и личное пространство каждого гражданина страны.

Чистый лист бумаги - главное выражение протестов

Протесты во многих китайских городах, направленные против жестких ограничений, являются "сопротивлением". Протестующие скандировали лозунги, направленные против китайских властей. "Люди хотят выйти из "тюрьмы", - говорит Ай Вэйвэй, - они хотят вернуться к нормальной жизни".

В мегаполисе Гуанчжоу в настоящее время власти пошли на осторожное ослабление мер. Однако художник не верит в то, что протесты будут успешными в долгосрочной перспективе. "Протестные акции вряд ли могут быть успешными в Китае, потому что партия считает себя представителем интересов народа, - говорит Ай Вэйвэй. - Протеста народа против нее не существует".

Разгон протестующих в Шанхае Фото: REUTERS

Сам художник-концептуалист, скульптор Ай Вэйвэй вспоминает о своих сложных отношениях с руководством Пекина. Правозащитник и диссидент был заключен в тюрьму на несколько месяцев после критических заявлений в адрес правительства во время протестов 2011 года в Китае. Ай Вэйвэй покинул страну. До 2019 года он жил в Берлине, затем в Англии и с 2021 года - в Португалии.

У протеста в Китае, по словам Ай Вэйвэя, пока нет лидера. За демонстрациями не стоят конкретные организации, нет четкой повестки. "Это похоже на тарелку с рассыпчатым песком, как говорится в китайской идиоме". Наиболее важное идеологическое выражение протесты нашли в белом листе бумаги, который держали в руках люди. "Это мощный символ, потому что это призыв возвысить свой голос и иметь возможность свободно выражать свое мнение", - подчеркивает Ай Вэйвэй.

С ним согласен берлинский искусствовед и эксперт по СМИ Михаэль Диерс (Michael Diers), чистая бумага - "относительно новое изобретение" и в то же время "удивительно смелое и творческое" средство протеста. Диерс - автор исследования о языке образов "Визуальные символы. О политической иконографии современности" ("Schlagbilder. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart", 1997).

Белый лист бумаги - обращение к мировой общественности

В интервью DW Диерс упомянул о противнике войны России против Украины, которого в марте этого года сфотографировали в Нижнем Новгороде с чистым белым листом бумаги, а затем его увели под конвоем полиции. "Символ, подобный чистой белой бумаге, создается, когда все другие попытки протеста потерпели неудачу", - считает Дайерс. Действие всегда нацелено на камеры, адресатом всегда является мировая общественность. "Речь в таких случаях идет о силе образов".

Белый лист бумаги как форма протеста в Китае Фото: Thomas Peter/REUTERS

По словам Ай Вэйвэя, чистый лист бумаги означает вынужденное молчание и сопротивление ограничениям свободы слова. Его не удивляет отсутствие среди китайских протестующих представителей культуры: "Обычно все художники и писатели - сторонники либерализма". Они "по умолчанию" на стороне демонстрантов. "Но поскольку режим в Китае подавляет свободу слова, не имеет значения, кто поддерживает демонстрантов, - их просто не видно", - считает Ай Вэйвэй.

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