Производственная активность Китая в апреле снизилась

Показатели индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере опустились в КНР за месяц с 51,9 до 49,2.

Производственная активность Китая в апреле вопреки ожиданиям снизилась. Об этом свидетельствуют показатели индекса менеджеров по закупкам (PMI), обнародованные государственным статистическим управлением КНР в воскресенье, 30 апреля. В обрабатывающей промышленности Китая индекс PMI опустился до 49,2 после мартовского показателя в 51,9, в то время как эксперты ожидали увидеть уровень в 51,4.

Замедление активности в непроизводственном секторе

Рост активности в непроизводственном секторе КНР также слегка замедлился. Если в марте индекс PMI в этой области составлял 58,2, то в апреле он был равен 56,4. Так называемый композитный PMI, отражающий ситуацию в сферах производства и услуг, составил в апреле 54,4. Для сравнения: в марте он находился на уровне 57,0.

Текущее развитие усугубляет проблемы экономики "в разгар неравномерного восстановления после пандемии COVID-19, учитывая вялый глобальный спрос и все еще нестабильный внутренний сектор недвижимости", констатирует агентство Reuters.

Значение PMI выше 50 отражает рост в отрасли, в то время как показатели ниже 50 говорят о сокращении активности. При этом PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Отказ Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19

В 2022 году экономика КНР, являющаяся второй по объему в мире после США, ощутила на себе негативные последствия политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и связанных с нею строгих ограничительных мер. В декабре власти страны отказались от этой политики. В результате уже в январе 2023 года индекс менеджеров по закупкам продемонстрировал значительный рост. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году валовой внутренний продукт Китая увеличится на 5,2 процента.

Смотрите также: