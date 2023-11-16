США ввели санкции против танкеров за перевозку нефти из РФ

США ввели санкции против компаний и танкеров за "перевозку российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка".

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против 11 российских организаций, а также трех нефтяных танкеров, связанных с перевозкой нефти из РФ, сообщается на сайте ведомства в четверг, 16 ноября.

Санкции были введены в отношении компаний "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Доминион Тверская-Ярославская", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством", "АБС ЗЭиМ Автоматизация", "Мосэн эссет менеджмент", "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика", "ВНИИР Промэлектро" и "ВНИИР-Трансстрой".

Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам или компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.

Санкции за перевозку российской нефти

Кроме того, под санкции попали зарегистрированная в ОАЭ судоходная компания Kazan Shipping Incorporated и компании Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporate с регистрацией в Либерии.

Ограничения были введены и в отношении связанных с этими компаниями нефтяных танкеров Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Все три судна зарегистрированы под флагом Либерии. Санкции против танкеров ввели за "перевозку российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка".

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