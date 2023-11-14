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США проверяют нарушения ценового потолка на нефть из РФ

Даниил Сотников
14 ноября 2023 г.

Вашингтон пообещал жестче следить за соблюдением потолка цен на российскую нефть и запросил у 30 компаний сведения о 100 танкерах, которые могли нарушать санкции в отношении РФ, пишет Reuters.

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Нефтяные танкеры у берегов Турции
Нефтяные танкеры у берегов Турции (фото из архива)Фото: Mehmet Emin Caliskan/REUTERS

Управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами направило 30 транспортным компаниям уведомления с просьбой предоставить информацию о своих судах, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций. Об этом агентство Reuters пишет в понедельник, 13 ноября.

Уведомления, разосланные Минфином Соединенных Штатов, представляют из себя самый масштабный подобный шаг со стороны Вашингтона, который следит за исполнением ценового потолка на российскую нефть, отмечает Reuters. Как сообщил источник агентства, компаниям из 30 стран, получившим запросы, принадлежит более 100 судов. Они подозреваются в перевозке нефти по ценам выше установленного потолка. Минфин не комментирует эту информацию.

Страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия в прошлом году ввели ценовой полоток на российскую нефть в 60 долларов США за баррель. Ограничения, введенные из-за войны РФ против Украины, пзапрещают западным компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую дороже этой цены.

США пообещали жестче следить за соблюдением потолка цен на нефть

Рост мировых цен на нефть в этом году означает, что большая часть российской нефти несмотря на санкции торгуется выше предельного уровня, констатирует Reuters. К осени 2023 года дисконт на российскую нефть упал с 40 долларов до 10 долларов, писало агентство Bloomberg.

Американские чиновники настаивают, что ограничения по-прежнему приводят к дополнительным расходам для России, вынуждая ее полагаться на "теневой флот" из старых танкеров, более долгие рейсы и дорогие услуги.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала жесткие меры против компаний, которые обходят потолок цен на российскую нефть. В октябре Вашингтон впервые ввел санкции в отношении владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, пишет Reuters. Запросы информации о судах, разосланные теперь, - обычный шаг при расследовании возможных нарушений санкций, пояснил источник агентства. 

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