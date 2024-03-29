Кулеба: Индию должно волновать углубление связей КНР и РФ

Киев стремится "восстановить торговлю с Индией", - заявил Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Дели. Он также пригласил индийские компании поучаствовать в восстановлении Украины.

Нью-Дели стоит проявить озабоченность из-за расширения сотрудничества России с Китаем, который вовлечен в конфликт с Индией из-за спорных приграничных территорий, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Китайско-российские отношения должны стать объектом особого внимания для Индии в свете прерогатив ее национальной безопасности", - заявил глава украинской дипломатии в интервью, обнародованном в британской газете Financial Times в пятницу, 29 марта, на фоне визита Кулебы в Индию.

Пограничный конфликт Индии и Китая

Как указывает агентство "Интерфакс ", Индия с 1960-х годов оспаривает контроль Китая над регионом Аксайчин, находящимся на стыке КНР, Индии и Пакистана. Нью-Дели считает его частью региона Ладакх. В свою очередь Пекин претендует на 90 тысяч квадратных км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

В мае 2020 года случилось обострение ситуации в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи. На фоне конфликтов между китайскими и индийскими военными там обе стороны начали наращивать военное присутствие на границе.

Кулеба о связях Индии с Россией

Находясь в Индии, Дмитрий Кулеба выступил за расширение сотрудничества Нью-Дели с Киевом, в том числе в рамках послевоенного восстановления Украины. Что касается России, то, по словам главы украинской дипломатии, тесные связи РФ и Индии основаны на "советском наследии". "Но это не то наследие, которое сохранится на века; это наследие, которое испаряется", - добавил он.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Индия, как и многие другие государства так называемого глобального Юга, не стала однозначно поддерживать ни одну из воюющих сторон.

Между тем сегодня Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию, несмотря на попытки Нью-Дели диверсифицировать поставки за счет сотрудничества с США, Францией и другими странами. Кроме того, Индия стала ведущим закупщиком российской сырой нефти, подешевевшей на фоне западных санкций. Дмитрий Кулеба ранее в этой связи говорил, что в каждом барреле российской сырой нефти, которую покупает Индия, "есть доля украинской крови", напоминает FT.

Во время своего нынешнего визита в Индию, однако, Кулеба высказался за расширение торговых отношений между этой страной и Украиной. "После войны Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире, и индийским компаниям будут рады, если они примут участие в восстановлении", - подчеркнул он. Кроме того, по словам министра, Украина стремится "восстановить торговлю" с Индией, возобновив туда экспорт сельскохозяйственной продукции, например подсолнечного масла, и сама покупая больше индийских товаров. "Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелой техники, которую производит Индия", - уточнил Кулеба.

Кулеба о военной помощи США Украине

Визит главы украинского МИД в Индию проходит на фоне сложной для ВСУ ситуации на фронте, "когда российские войска завладевают инициативой на линии фронта, а дальнейшая помощь США остается замороженной из-за оппозиции, исходящей от Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе".

Комментируя эту ситуацию, Кулеба выразил уверенность, что Вашингтону удастся согласовать новую военную помощь Украине. "Вопрос заключается не в том, будет ли (предоставлена военная помощь. - Ред.), а в том, когда и как", - завил он.

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