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Советник Байдена в Киеве призвал украинцев "верить в США"

Александра Иванова
21 марта 2024 г.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, говоря о том, что он считает будущей победой Украины в войне, не упомянул возвращение ее территорий.

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Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в Киеве, 20 марта 2024 года
Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в КиевеФото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался об итогах своей встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, посетившим Киев в среду, 20 марта. "Очень содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и о совместных политических результатах, которых мы должны достичь", - заявил Зеленский в традиционном вечернем обращении с согражданам "Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка", - подчеркнул он.

По его словам, "сомнения в отношении прочности Запада" помогают президенту РФ Владимиру Путину, которого Зеленский назвал "безумным". "Путин должен проиграть - и это вопрос жизни и смерти для демократического мира", - заявил глава украинского государства.

Салливан - о будущей победе Украины в войне против РФ 

Ранее в тот же день Джейк Салливан по окончании встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком на совместном брифинге выразил уверенность в том, что "Украина должна победить". "И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий, в сферах, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", - цитирует советника президента США агентство "Интерфакс-Украина".

Одновременно Салливан призвал украинцев продолжать "верить в Соединенные Штаты". "Мы стояли на вашей стороне с самого начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку и будем продолжать делать это ежедневно всеми доступными нам способами", - подчеркнул представитель Белого дома, выразив уверенность, что президент США Джо Байден все же добьется одобрения Конгрессом законопроекта о дополнительной помощи Киеву.

Между тем онлайн-издания "Украинская правда" и "Европейская правда" обращают внимание на то, что Салливан, поясняя, что именно он считает будущей победой Украины, не упомянул возвращение ее территорий, оккупированных Россией.

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Сообщение онлайн-издания "Украинская правда" о визите советника Джо Байдена Джейка Салливана в Украину

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www.pravda.com.ua

Сообщение онлайн-издания "Европейская правда" о визите советника Джо Байдена Джейка Салливана в Украину

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