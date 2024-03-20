Военная помощь ЕС и его членов Украине достигла 33 млрд евро

Сумма военной помощи от Европейского Союза и входящих в него стран Украине достигла 33 млрд евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 20 марта, в Брюсселе, на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации ЕС - Украина. Страны Евросоюза намерены предоставить Украине военную помощь в двустороннем порядке на общую сумму 20 млрд евро в 2024 году, добавил он.

"Если бы Путин завоевал Украину, а Украина подняла бы белый флаг и сдалась, то в Киеве был бы установлен марионеточный режим, украинский народ был бы подавлен, а российская армия оказалась бы у наших границ. И мы можем быть уверены, что на этом они не остановятся", - заявил Боррель, добавив, что скорость европейского ответа должна соответствовать масштабам российской угрозы.

Украине могут передать 3 млрд прибыли от замороженных активов РФ

Боррель также назвал сумму, которую предлагается передавать Украине с прибыли от замороженных в ЕС российских суверенных активов: по его оценкам, это 3 млрд евро в год. Согласно предложению, которое он представил странам Евросоюза, эти средства должны передаваться в Европейский фонд мира для закупки военной помощи Украине, а также в бюджет ЕС на развитие украинской военной промышленности. По его словам, предложение положительно оценили на Совете ЕС по иностранным делам 18 марта.

Как сообщил накануне высокопоставленный чиновник Евросоюза, маловероятно, что оно будет утверждено на саммите Евросоюза 21-22 марта, поскольку у стран было слишком мало времени для анализа предложения Борреля.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с Боррелем заявил, что необходимо конфисковать всю сумму замороженных активов российского Центробанка: в ЕС это порядка 210 млрд евро. "Европе и всему миру нужен эффективный прецедент, который заставит агрессора заплатить высокую цену за разрушения", - сказал он.

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