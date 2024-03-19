Боррель предложил тратить доход с активов РФ на оружие Киеву

В преддверии саммита Евросоюза глава дипломатии ЕС анонсировал, что выступит с предложением использовать 90% доходов от активов РФ на военную помощь Украине.

90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, следует направить на закупку вооружений для Украины через Европейский фонд мира (EPF). Как заявил во вторник, 19 марта, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, такое предложение он представит странам - членам ЕС 20 марта - в преддверии саммита Евросоюза, намеченного на 21-22 марта.

По оценке Борреля, подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около 3 млрд евро. Глава европейской дипломатии уточнил, что оставшиеся 10% доходов от российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Новая военная помощь Украине от ЕС

Накануне, 18 марта, Брюссель объявил о выделении Евросоюзом Украине еще 5 млрд евро на военную помощь в соответствии с решением Совета ЕС по иностранным делам.

Финансовый потолок Европейского фонда мира будет увеличен на 5 миллиардов евро в текущих ценах, эти средства войдут в специально созданный Фонд помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF), пояснил Брюссель. Указывается, что новый фонд сосредоточится на увеличении совместных закупок у оборонной промышленности стран ЕС и Норвегии.

Европейский фонд мира был создан еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, а его объем составлял всего 5 миллиардов евро на период с 2021 по 2027 годы. После начала войны объем фонда был увеличен до 12 млрд евро, на помощь Украине из его средств было выделено 5,6 млрд. Теперь объем EPF достиг отметки в 17 млрд евро.

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