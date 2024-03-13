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ЕС договорился о 5 млрд евро на военную помощь Украине

Сергей Гуща
13 марта 2024 г.

Страны Евросоюза договорились потратить в нынешнем году 5 млрд евро на военную помощь Украине. Договоренность должны одобрить главы МИД стран ЕС 18 марта.

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Флаги ЕС и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины перед зданием Еврокомиссии в БрюсселеФото: Lukasz Kobus/European Commission

Страны ЕС после многомесячных дискуссий достигли принципиальной договоренности об оказании Украине военной помощи в 2024 году в размере не менее 5 миллиардов евро. Об этом в среду, 13 марта, сообщило правительство Бельгии, председательствующей в первой половине года в Евросоюзе. 

Таким образом должно быть обеспечено, что "Украина получит оружие и боеприпасы, в которых нуждается для защиты" от российской агрессии, говорится в сообщении. Решение должны одобрить министры иностранных дел стран ЕС на встрече 18 марта в Брюсселе.

Как сообщается, страны ЕС договорились о реформе Европейского фонда мира (EPF) и увеличении его объема. Из средств EPF европейские страны могут финансировать совместные закупки военных товаров для Украины и получать частичную компенсацию за военную помощь Киеву, оказанную на двусторонней основе.

Требования Германии и Франции

Переговоры затянулись из-за требований Германии и Франции. Правительство ФРГ поддержало соглашение после того, как было решено, что взносы стран в EPF будут производиться с учетом половины оказанной двусторонней военной помощи Украине. Доля Германии как крупнейшей экономики ЕС в фонд составляет 25%. Берлин обосновал свое требование тем, что прямая помощь Киеву чаще оказывается более быстрой и эффективной, чем через европейские структуры. Германия пообещала в текущем году предоставить Украине оружия, боеприпасов и снаряжения на 7 миллиардов евро. 

Франция, в свою очередь, добивалась, чтобы средства из EPF тратились на приобретение военных товаров только у европейских производителей, поскольку, как аргументировали в Париже, "фирмам нужны долгосрочные заказы для расширения производства". В результате было решено, что европейские компании будут получать заказы в приоритетном порядке. Если они не в состоянии поставить продукцию в установленные сроки, то закупки оружия можно производить за пределами ЕС, например, в США или Южной Корее. 

Европейский фонд мира был создан еще до начала широкомасштабного вторжения России в Украину, и его объем составлял всего 5 миллиардов евро на период с 2021 по 2027 годs. После начала войны объем фонда был увеличен до 12 млрд евро, на помощь Украине из его средств было выделено 5,6 млрд. 

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