ФРГ, Франция и Польша закупят больше оружия для Украины

Германия, Франция и Польша закупят больше оружия для Украины на мировом рынке. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил канцер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и польским премьер-министром Дональдом Туском в рамках так называемого "Веймарского треугольника".

Несмотря на разногласия между лидерами Германии и Франции, имевшими место в последние недели, Шольц и Макрон заявили о единстве в своей поддержке Украины. "Три наших государства - Германия, Польша и Франция - несут особую ответственность в этом отношении, - подчеркнул глава германского правительства. - В частности, мы немедленно закупим еще больше оружия для Украины - на всем мировом рынке".

Кроме того, Шольц сказал, что страны договорились о "новой коалиции возможностей для дальнобойной реактивной артиллерии" для украинской армии. По словам канцлера, коалиция по закупке ракетной артиллерии будет сформирована в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Группа из 50 стран, сформированная весной 2022 года под эгидой США на авиабазе Рамштайн, регулярно проводит встречи для организации поддержки Украины в войне против России.

Формат "Веймарский треугольник"

"Веймарский треугольник" был основан в 1991 году по инициативе правительства ФРГ. Изначально целью формата было сближение Польши и других восточноевропейских государств с ЕС и НАТО. За прошедшие годы эта задача стала менее актуальной, однако группа в формате "Веймарского треугольника" стала чаще проводить встречи после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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