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Евросоюз расширит военную помощь Украине на 5 млрд евро

Павел Мыльников
18 марта 2024 г.

Посредством специального Фонда помощи Украине ЕС сможет предоставлять ВСУ вооружения и обучать украинских военных.

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Флаги Евросоюза и Украины в Брюсселе
Объем Европейского фонда мира достиг 17 млрд евроФото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Евросоюз выделит еще 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Соответствующее решение Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник, 18 марта. Финансовый потолок Европейского фонда мира (EPF) будет увеличен на 5 миллиардов евро в текущих ценах, эти средства войдут в специально созданный Фонд помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF), пояснил Брюссель.

"ЕС выполняет свои обязательства", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фонд помощи Украине позволит Брюсселю поддерживать растущие потребности украинской армии, предоставляя ей летальное и нелетальное вооружение, а также обучая украинских военнослужащих, указали в Совете ЕС. Новый фонд сосредоточится на увеличении совместных закупок у европейской и норвежской оборонной промышленности, добавили в Брюсселе.

Европейский фонд мира был создан еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, а его объем составлял всего 5 миллиардов евро на период с 2021 по 2027 годы. После начала войны объем фонда был увеличен до 12 млрд евро, на помощь Украине из его средств было выделено 5,6 млрд. Теперь объем EPF достиг отметки в 17 млрд евро.

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