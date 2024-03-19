Совет ЕС: Украине - 5 млрд евро, РФ - санкции за Навального

Конфискацию в пользу Украины доходов от замороженных активов РФ министры иностранных дел Евросоюза на заседании не согласовали, потому что хотят подробнее изучить правовые аспекты такого шага.

Двумя важными решениями встречи Совета министров иностранных дел Европейского Союза, прошедшей в понедельник, 18 марта, в Брюсселе, стало выделение дополнительных пяти миллиардов евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира, а также договоренность о введении санкцийв отношении РФ за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы договорились ввести санкции против лиц, ответственных за убийство Алексея Навального. Это 30 физических и юридических лиц", - сообщил на пресс-конференции после заседания верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны ЕС могут покупать боеприпасы для ВСУ "там, где хотят"

Участие во встрече в онлайн-формате принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "После того как мы послушали министра Кулебу, стало понятно, что необходимы срочные действия в поддержку Украины", - рассказал Боррель. По его словам, решение о выделении еще пяти миллиардов евро Киеву сделает военную поддержку "предсказуемой", позволит продолжать закупку оружия и поддерживать работу тренировочной миссии ЕС для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая действует с ноября 2022 года.

"Фонд помощи Украины предназначен только для помощи Украине, а не для развития европейской оборонной промышленности", - подчеркнул Боррель, отвечая на вопросы журналистов. Он пояснил, что каждая страна-член ЕС, которая "хочет закупать боеприпасы для Украины вне Евросоюза, имеет право на компенсацию из Европейского фонда мира". При этом Брюссель позволяет национальным правительствам искать снаряды для ВСУ "там, где они хотят: брать из собственных запасов, закупать у европейских производителей или на оборонных предприятиях любой страны мира".

Боррель также отметил, что инициатива правительства Чехии по закупке 800 тысяч боеприпасов для ВСУ тоже может вполне законно воспользоваться бюджетом Фонда помощи Украине, чтобы возместить часть средств за снаряды принявшим в ней участие странам-членам.

По конфискации доходов от активов РФ еще нет консенсуса

Еще одним вопросом, вынесенным на повестку дня заседания, стала конфискация доходов от замороженных российских активов. "Речь идет о конфискации доходов, мы не говорим о самых замороженных капиталах. Наша задача - взять их и использовать в пользу Украины", - подчеркнул Боррель. Он не уточнил, о какой именно сумме идет речь, лишь отметив, что она "существенна".

По словам дипломата, пока конфискация доходов не имеет единогласной поддержки министров, в частности, некоторые страны обеспокоены "аспектами законности и финансовых последствий". "Я не могу сказать, что кто-то был против, но они хотели услышать конкретное предложение, чтобы начать изучать юридические моменты", - пояснил Боррель. Он сообщил, что планирует через несколько дней представить это предложение, которое будет обсуждаться совместно с Еврокомиссией, чтобы государства-члены смогли изучить его перед саммитом ЕС. Саммит, как ожидается, пройдет в Брюсселе 21-22 марта.

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