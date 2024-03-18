WSJ: Чехия закупила по всему миру 800 тыс. снарядов для ВСУ

Два года назад Чехия начала искать боеприпасы для Украины, используя контакты времен холодной войны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Праге.

По данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Чехия закупила крупную партию боеприпасов для ВСУ, активировав свои контакты времен холодной войны. Эта страна, являющаяся "одним из самых ярых сторонников Украины", получила таким образом около 800 тысяч артиллерийских снарядовот разнообразных поставщиков со всего мира и нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно купить, используя дополнительные средства, сообщило издание в воскресенье, 18 марта.

Чехия использовала контакты на Глобальном Юге

При этом в Праге начали искать боеприпасы для Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину два года назад, пишет издание, ссылаясь на чешских чиновников, осуществлявших секретный план закупок в обход бюрократических аппаратов ЕС и НАТО. По их словам, от прошлого страны как члена восточного блока остались военная промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга. Собеседники издания не раскрыли информацию о том, какие страны входят в число поставщиков, но сообщили, что среди них есть "несколько союзников России".

В состав закупленного пакета, по информации WSJ, входят 300 тысяч боеприпасов советского образца и около 500 тысяч - западного производства. Они будут поставлены Украине несколькими партиями до конца текущего года, а по мере поступления финансирования будут доступны дополнительные боеприпасы, отмечает далее издание со ссылкой на чешских чиновников. Стоимость всех 1,5 млн снарядов составляет 3,3 млрд евро. Поставки Украине начнутся в ближайшие несколько недель.

Президент Чехии заявил об инициативе на Мюнхенской конференции

В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объявил о намерении страны в течение нескольких недель поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Закупить боеприпасы Павел предложил у третьих стран. По его словам, такая сделка стала бы возможной только при финансовом участии в ней других государств-союзников Украины. Днем ранее Павел сообщил, что к инициативе по закупке снарядов присоединились 18 европейских стран, включая Францию и Германию и Бельгию.

Инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине после этого публично поддержали представители НАТО и ЕС, а также представители многих стран, в том числе, Германии. Берлин пообещал выделить на эти цели более 500 млн евро, что является крупнейшим обязательством среди всех участников инициативы, пишет WSJ со ссылкой на чешских чиновников.

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